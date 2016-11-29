По сусідству з "чорним" театром на Андріївському узвозі зводять готель. ФОТО



Фото bigkiev.com.ua Фото bigkiev.com.ua

На Андріївському узвозі, поруч зі скандальним Театром на Подолі та просто навпроти музею Булгакова, почали будівництво багатоповерхового готелю.

Про це у facebook повідомила Юлія Нікітіна.

"Крани та інша важка техніка навпроти музею Булгакова – це не Юність (фабрика, яка належить "Еста Холдингу" Рената Ахметова – ред.). Це будівництво веде компанія "Маркон", їх майданчик прилягає до майданчика "Юності". Будувати планують готель/апартаменти, будівля буде займати всю їхню ділянку повністю", - написала Нікітіна.

Як відомо, підготовчі роботи для будівництва готелю "Маркон" розпочав ще в липні 2012 року. Тоді розгорівся скандал щодо знищення дерев на Замковій горі.

Наразі на майданчику розпочались активні будівельні роботи, повідомив співкоординатор Ради з урбаністики Києва Григорій Мельничук.

"На Андріївському узвозі, 14-16 почались активні будівельні роботи – тут уже виритий котлован і працюють бурові установки по зведенню готелю", - написав Мельничук на порталі "Великий Київ".

На майданчику вирили котлован і забивають палі. Фото bigkiev.com.ua

Він відзначив, що на узвіз буде виходити чотириповерховий блок в псевдоісторичному стилі. Також забудовник планує прокласти нову дорогу від Андріївського узвозу до нині тупикового закінчення вулиці Фролівської.

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Згідно з даними інформаційного щита, на ділянці площею 1,985 га розташується будівля готелю загальною площею 13,6 тисячі кв. м і заввишки 4-7 поверхів з мансардою.

У ній розміститься готель на 182 номери, заклади громадського харчування, фітнес-центр і паркінг на 25 машиномісць.

Фото bigkiev.com.ua

Закінчення робіт заплановане на другий квартал 2018 року.

Як відомо, 6 жовтня 2005 року Київрада передала в оренду на 15 років компанії ПП "Маркон" ділянку на Андріївському узвозі, 14-16 для будівництва готельного комплексу "Mercure Andreyevskiy Отель Киев" із закладами громадського харчування та паркінгом для легкового автотранспорту.

Прокуратура міста подала протест на це рішення, але у березні 2007 року Київрада його відхилила.

У 2008 році ПП "Маркон" пропонувало містобудівній раді Києва погодити ескізний проект будівництва готельного комплексу на Андріївському узвозі, 14-16.

У травні 2012 року був створений Орган самоорганізації населення – "Вуличний комітет "Андріївський узвіз", який перебачав, що вулиця буде пішохідною, і на ній не вестиметься будівництво.

Згідно з проектом 2012 року, готель мав бути 11-поверховим. Нині планують 7 поверхів з мансардою. Фото saveoldkyiv.livejournal.com

23 липня 2012 року забудовник знищив дерева на Замковій горі.

25 липня 2012 року міська влада пообіцяла не допустити будівництва готельного комплексу "Mercure Andreyevskiy" на Андріївському узвозі.

За даними бюро "Свідомо", приватне підприємство "Маркон" належить родині столичного податківця Валерія Павлюка.

Як відомо, Замкова гора (Хоревиця) – історична місцевість Києва. Залишок правого, високого берега Дніпра з крутими схилами. Разом зі Щекавицею, Старокійвською горою та річкою Либідь є одним з основних символів Києва, пов’язаних з легендарними засновниками міста.