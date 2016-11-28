Депутат Кличка вжахнувся "ангару" на узвозі: Хтось має відповісти за потвору!



Фото Олександра Харченка Фото Олександра Харченка

Депутат від фракції "Солідарність", заступник голови комісії Київради з питань містобудування, архітектури й землекористування Олександр Харченко скликає засідання комісії, щоб розглянути питання "потвори" на Андріївському узвозі.

Про це він написав у facebook.

"Ангар на Андріївському узвозі... Я сам не вірив, що комусь прийде в голову дозволити збудувати "таке" в серці , візитівці столиці! Тож, поїхав особисто... Побачив і жахнувся!", - написав депутат.

Він додав, що не є архітектором чи проектантом, але має „загальне уявлення про гармонію".

""Люди добрі, усі хто це замовляв, проектував, погоджував, надавав дозволи, Ви ,взагалі, адекватні???" Зараз же ініціюю проведення невідкладного засідання нашої постійної комісії (з питань містобудування, архітектури й землекористування – ред), на яке викличемо усі причетні структури виконавчої влади столиці. Хтось має відповісти за потвору в серці Києва!", - написав Харченко.

Він закликав колег зібратись 30 листопада о 10:00 для "заслуховування звітів виконавчих органів щодо законності й адекватності спорудження "такої краси" на Андріївському узвозі".

Скриншот з facebook

У свою чергу керівник апарату КМДА Володимир Бондаренко висловив переконання, що благодійник і архітектор цього проекту мають вийти до киян і пояснити, чому саме така будівля з’явилась у середовищі Андріївського узвозу.

"На мою думку, цей об’єкт є дисонуючим порівняно з оточуючою забудовою Андріївського узвозу. Можливо, є сенс змінити певні деталі для того, щоб цей об’єкт дійсно підкреслював існуючу історичну архітектуру. А можливо, немає сенсу будувати псевдоісторичні будинки, ЮНЕСКО дотримується цієї тенденції. Разом з тим над іншим архітектурним рішенням слід трохи подумати. Поки що фасад не відкрито. Тому це наводить на певні оптимістичні думки", - сказав Бондаренко у коментарі Dreamkyiv.

Як відомо, у соціальних мережах обурились фасадом нової будівлі Київського драматичного театру на Подолі. Користувачі вже називають будівлю "саркофагом", "крематорієм", тощо.

Кондитерська корпорація "Рошен" заявила, що виділила 165 мільйонів гривень на реконструкцію Київського драматичного театру на Андріївському узвозі. Презентація проекту і відкриття оновленого фасаду відбудеться 29 листопада об 11:00.

Українська правда. Київ