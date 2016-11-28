Реконструкція Театру на Подолі коштуватиме 165 мільйонів – Рошен

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28.11.2016  16:20


Фото Ярослав Ємельяненко

Кондитерська корпорація "Рошен" виділила 165 мільйонів гривень на реконструкцію Київського драматичного театру на Андріївському узвозі.

Про це повідомили "Українській правді. Київ" у прес-службі корпорації.

Презентація проекту і відкриття оновленого фасаду відбудеться 29 листопада об 11:00.

"Корпорація Roshen успішно реалізувала першу чергу проекту "Театр на Подолі". 29 листопада відбудеться урочисте відкриття першої черги благодійного проекту. Бюджет проекту складає понад 165 мільйонів грвиень", - йдеться в повідомленні.

У корпорації наголосили, що старий проект театру змінили і вдосконалили, оскільки він не брав до уваги сцени і глядацької зали.

 Фото Ярослав Ємельяненко

"Нова будівля театру поєднує в собі елементи минулого – 2/3 фасаду облицьовано старовинною київською цеглою з клеймом заводів 19-го століття, інша частина представляє собою сучасну конструкцію з металу. Передня частина фасаду повторює ритм етажності Андріївського узвозу", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі наголосили, що будівля зроблена за європейськими стандартами і зможе приймати на гастролі практично будь-який іноземний колектив. 

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"Сама темна частина, яку всі критикують, це дорогий матеріал – райнцинк. Вибір його обумовлений тим, що будівля повинна бути легкою, бо стоїть на узвозі", - цитує прес-службу компанії "Інтерфакс-Україна".

"Колір бокової частини з часом має набути зеленуватого відтінку і злитися з горою, "плюс" ми хочемо посадити там дикий виноград і плющ, які закриють всю бокову частину, яку видно під час підйому на Андріївський узвіз", - додали у прес-службі.

"Нове приміщення Театру на Подолі стане гордістю столиці", - підсумували у прес-службі "Рошен".

Як відомо, "Рошен" розраховує закінчити реконструкцію "Театру на Подолі" до березня 2017 року.

У соціальних мережах обурились фасадом нової будівлі Київського драматичного театру на Подолі. Користувачі вже називають будівлю "саркофагом", "крематорієм", тощо.

Українська правда. Київ
Коментарі - 7
руслан49 _ 28.11.2016 18:19
Anatoly Parnenko:
Завити виноградом і плющем потворну і бридку будівлю, яка ганьбить Київ, це називається окозамилювання. Горбатого могила виправить. Знести, щоб не ганьбила Київ!
Ці придурки все позносять. Вони кажуть, що історичне обличчя Києва це будинки, які будували царські чиновники і єврейські комерсанти на початку 20 століття. І щоб було сьогодні так, як тоді. Не вище 5 поверхів. Вони не розуміють, що ці євреї емігрували в США і там будували хмарочоси. В США грошей на будівництво було більше.
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Anatoly Parnenko _ 28.11.2016 18:00
Завити виноградом і плющем потворну і бридку будівлю, яка ганьбить Київ, це називається окозамилювання. Горбатого могила виправить. Знести, щоб не ганьбила Київ!
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Svitlana Golokoz _ 28.11.2016 17:40
та почекайте закінчення реконструкції, а потім починайте лайно на вєнт накидувати..
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Dima Volkov _ 28.11.2016 17:36
руслан49:
Абсолютно солидарен. Вспоминаем что говорил Ги де Мопассан об Эйфелевой башне, и чем она считается сейчас. Таким людям не нравится и Сиднейский оперный театр.
Как можно строить свое мнение об обуви, если вы смотрите на картонную коробку (метафора)? Было лучше, когда фасад здания был полуразрушен, а квозь крышу текла вода ручьем? Может стоит напомнить, что деньги на реконструкцию были выделены безвозмездно?
Люди хотят все,сразу и только так, как каждый из них хочет. А если так не случается - жаловаться и поносить всех вокруг. Грустно, что именно это "стадо" сейчас будет воспитывать/воспитывает будущее поколение.
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руслан49 _ 28.11.2016 16:49
Цьому стаду, що не зроби все не так. А як треба вони ніколи не скажуть, бо не знають. Або перегризуть хребет один одному в суперечці. Я б нічого не робив. Хай п'ють пиво і самогон біля під'їзду і грають в доміно.
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