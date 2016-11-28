Реконструкція Театру на Подолі коштуватиме 165 мільйонів – Рошен



Фото Ярослав Ємельяненко Фото Ярослав Ємельяненко

Кондитерська корпорація "Рошен" виділила 165 мільйонів гривень на реконструкцію Київського драматичного театру на Андріївському узвозі.

Про це повідомили "Українській правді. Київ" у прес-службі корпорації.

Презентація проекту і відкриття оновленого фасаду відбудеться 29 листопада об 11:00.

"Корпорація Roshen успішно реалізувала першу чергу проекту "Театр на Подолі". 29 листопада відбудеться урочисте відкриття першої черги благодійного проекту. Бюджет проекту складає понад 165 мільйонів грвиень", - йдеться в повідомленні.

У корпорації наголосили, що старий проект театру змінили і вдосконалили, оскільки він не брав до уваги сцени і глядацької зали.

Фото Ярослав Ємельяненко

"Нова будівля театру поєднує в собі елементи минулого – 2/3 фасаду облицьовано старовинною київською цеглою з клеймом заводів 19-го століття, інша частина представляє собою сучасну конструкцію з металу. Передня частина фасаду повторює ритм етажності Андріївського узвозу", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі наголосили, що будівля зроблена за європейськими стандартами і зможе приймати на гастролі практично будь-який іноземний колектив.

"Сама темна частина, яку всі критикують, це дорогий матеріал – райнцинк. Вибір його обумовлений тим, що будівля повинна бути легкою, бо стоїть на узвозі", - цитує прес-службу компанії "Інтерфакс-Україна".

"Колір бокової частини з часом має набути зеленуватого відтінку і злитися з горою, "плюс" ми хочемо посадити там дикий виноград і плющ, які закриють всю бокову частину, яку видно під час підйому на Андріївський узвіз", - додали у прес-службі.

"Нове приміщення Театру на Подолі стане гордістю столиці", - підсумували у прес-службі "Рошен".

Як відомо, "Рошен" розраховує закінчити реконструкцію "Театру на Подолі" до березня 2017 року.

У соціальних мережах обурились фасадом нової будівлі Київського драматичного театру на Подолі. Користувачі вже називають будівлю "саркофагом", "крематорієм", тощо.

Українська правда. Київ