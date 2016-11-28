Суд повернув у власність Києва дві ділянки: на них можуть звести музей Революції Гідності

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28.11.2016  12:51


Фото radio24.ua

Суд повернув у комунальну власність земельні ділянки на вулиці Інститутській, 3 і на провулку Музейному, 12-14, на яких вивчається можливість будівництва музею-меморіалу Революції Гідності у Києві.

Про це на брифінгу заявив керівник апарату КМДА Володимир Бондаренко, повідомляють "Українські новини".

"Судові спори на території України щодо зазначених земельних ділянок закінчені. Земельні ділянки повернули в комунальну власність", - сказав Бондаренко.

Він уточнив, що за поданням Генеральної прокуратури скасоване відповідне рішення Київради й документи купівлі-продажу на ці земділянки.

Бондаренко додав, що КМДА звернулася в правоохоронні органи щодо зняття арештів із земділянок на вулиці Інститутській, 3 і на провулку Музейному 12-14, на яких вивчається можливість будівництва музею-меморіалу Революції Гідності.

Як відомо, президент Петро Порошенко ініціює створення благодійного фонду з збору коштів на будівництво музею-меморіалу Революції Гідності.
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