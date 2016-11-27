У Києві відкрили виставку до Дня пам’яті жертв голодоморів

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27.11.2016  09:33


Фото КМДА

26 листопада у національному центрі народної культури "Музей Івана Гончара" відкрили історико-документальну виставку "Ми звинувачуємо" до Дня пам’яті жертв голодоморів.

Про це повідомляє сайт міської влади.

На виставці представлені документи вищих партійних і державних органів влади, які свідчать про їх дії, спрямовані на організацію Голодомору та їх повну обізнаність із ситуацією на місцях.

А також про запровадження режиму "чорних дощок", заборону поширення інформації про голод, запровадження паспортної системи разом із забороною виїжджати за межі України.

Фото КМДА  

Відвідати виставку можна щодня, крім понеділка, до 4 грудня з 10:00 до 17:30.

 Фото КМДА 

Як відомо, 26 листопада у Києві та світі згадують жертв геноциду українського народу – Голодомору 1932-1933 років, голодоморів 1921-1922 та 1946-1947 років.
Коментарі - 4
Дмитрий Семен _ 27.11.2016 12:52
- Как вы думаете, сколько людей погибло от голода во Львове?
- Ну, не знаю...
- Ну, примерно, сотни, тысячи, десятки тысяч?
- Наверное сотни тысяч
- Голодомор когда был?
- В 32-34 году.
- А Львов присоединили к СССР в 39-м.
А во Львове, Тернополе, Ужгороде... в музеях лежат книги памяти голодомора. Не иначе как поляки их там переморили. :-))
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Дмитрий Семен _ 27.11.2016 12:50
Pidchybii Leonid:
Трупы-то куда делись? Где массовые захоронения? Нету их.

Где документы о ТАКОМ количестве умерших и похороненных? Ведь это - на минуточку - на миллион больше даже верхней границы жертв Холокоста. Причём за год, а не за пять лет. Немцы "наследили" по полной программе, а где "следы преступлений сталинистов"? Кстати, а задумывался ли кто-нибудь, сколько людей необходимо для того, чтобы в течение года собрать и похоронить эти семь миллионов? И как это выглядело бы на практике? И можно ли было скрыть "похоронную активность" ТАКОГО масштаба?

В Катыни было убито "всего-то" 4500 человек (даже чуть меньше) - и вот оно, массовое захоронение - пожалуйста. А тут 7 миллионов (!).

И почему немцы не нашли НИКАКИХ следов таких массовых захоронений? Катынь нашли - и раструбили на весь свет, а тут дело куда покруче Катыни будет ()всё таки 7 000 000 против каких-то там 4500).
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Michal Karpinski _ 27.11.2016 12:49
KUCZMIZM-GOLODOMOR MARODERSTWA KUCZMY NE WYKRYTO,L.KUCZMA ZAKINCZYW SZTUCZNYJ GOLODOMOR z 1995r.
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Pidchybii Leonid _ 27.11.2016 11:23
19. Як злупити репарації з РФ за Голодомор?

шукаємо в інеті й знайомимося
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