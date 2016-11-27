У Києві відкрили виставку до Дня пам’яті жертв голодоморів

26 листопада у національному центрі народної культури "Музей Івана Гончара" відкрили історико-документальну виставку "Ми звинувачуємо" до Дня пам’яті жертв голодоморів.
Про це повідомляє сайт міської влади.
На виставці представлені документи вищих партійних і державних органів влади, які свідчать про їх дії, спрямовані на організацію Голодомору та їх повну обізнаність із ситуацією на місцях.
А також про запровадження режиму "чорних дощок", заборону поширення інформації про голод, запровадження паспортної системи разом із забороною виїжджати за межі України.
|Фото КМДА
Відвідати виставку можна щодня, крім понеділка, до 4 грудня з 10:00 до 17:30.
|Фото КМДА
Як відомо, 26 листопада у Києві та світі згадують жертв геноциду українського народу – Голодомору 1932-1933 років, голодоморів 1921-1922 та 1946-1947 років.
|24.11.2016, 11:26
Марина Блудша
|22.11.2016, 12:20
Володимир Прокопів