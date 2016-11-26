У Кличка хочуть закрити 3 автостанції у 2017 році

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26.11.2016  10:04


Фото vokzal.in.ua

Столична влада має намір закрити автостанції "Поділ", "Південна" та "Автовокзал Київ" у 2017 році.

Про це у facebook повідомив директор Департамент транспортної інфраструктури КМДА Сергій Майзель.

"Відповідно до концепції розвитку перехоплюючих хабів Києва бачимо необхідність припинення в 2017 році існування 3 автостанцій (АС "Поділ", АС "Південна", АС "Автовокзал Київ")", - написав він.

Натомість, за словами чиновника, незабаром планують відкрити автостанцію "Теремки" зі зручними залами очікування, кімнатами "матері та дитини", магазинами і кафе, готелем тощо.

До автостанції пасажири зможуть дістатися як громадським транспортом, так і шатловими маршрутами від станції метро "Теремки".  

"У 2018-2019 роках ми продовжимо тенденцію до заміни старих автостанцій, розміщених в центральній частині міста, на нові сучасні пересадочні хаби на в в’їздах в столицю, 2 автостанції припинять своє існування (АС "Дарниця" та АС "Дачна"), натомість буде відкрито 4 нові (АС "Червоний хутір", АС "Лісова", АС "Академмістечко", АС "Героїв Дніпра")", - наголосив Майзель.

На даний момент, за його словами, є питання щодо землевідведення для будівництва нових пересадочних хабів.

"Але ми працюємо в цьому напрямку, і вже незабаром рішення буде знайдено", - запевнив чиновник.  

Як відомо, на даний момент в Києві існує 8 автостанцій. Усі вони знаходяться в межі міста, а частина – в центральній частині столиці. 

Українська правда. Київ 
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