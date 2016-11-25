Чиновник КМДА купив 28 квартир на вкрадені бюджетні гроші

Посадовців структурного підрозділу КМДА викрили на розтраті 15 мільйонів гривень з бюджету.
Про це повідомляє Департамент захисту економіки Національної поліції України.
Відзначається, що до складу злочинної групи входили посадовці держустанови та керівники комерційних структур. Троє її учасників арештовані.
Упродовж 2013-2016 років злочинці привласнили понад 15 мільйонів гривень, а легалізували кошти шляхом придбання квартир у Києві.
"Оперативники УЗЕ встановили, що керівник структурного підрозділу КМДА придбав 28 квартир у столиці", - підсумували у Департаменті.
|14.11.2017, 14:56
Сергій Огородник
|13.11.2017, 11:59
Олександр Вовченко