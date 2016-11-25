Чиновник КМДА купив 28 квартир на вкрадені бюджетні гроші



Фото Департаменту захисту економіки Національної поліції України Фото Департаменту захисту економіки Національної поліції України Посадовців структурного підрозділу КМДА викрили на розтраті 15 мільйонів гривень з бюджету. Про це повідомляє Департамент захисту економіки Національної поліції України. Відзначається, що до складу злочинної групи входили посадовці держустанови та керівники комерційних структур. Троє її учасників арештовані. Упродовж 2013-2016 років злочинці привласнили понад 15 мільйонів гривень, а легалізували кошти шляхом придбання квартир у Києві. "Оперативники УЗЕ встановили, що керівник структурного підрозділу КМДА придбав 28 квартир у столиці", - підсумували у Департаменті.

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Коментарі - 3

це є одна із абсолютних причин, чому потрібно оголосити воєнний стан - щоби мати легальну можливість мародерів розстрілювати на місці злочину :-)

sanila _ 26.11.2016 00:12

Ну и сколько залога будет? Тысяч 50?

Чому не називаєте прізвища "героїв-чиновників", які привласнили 15 мільйонів гривень КМДА? Народ має право знати своїх корупціонерів.