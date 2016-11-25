Чиновник КМДА купив 28 квартир на вкрадені бюджетні гроші

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25.11.2016  19:29


Фото Департаменту захисту економіки Національної поліції України

Посадовців структурного підрозділу КМДА викрили на розтраті 15 мільйонів гривень з бюджету.

Про це повідомляє Департамент захисту економіки Національної поліції України.

Відзначається, що до складу злочинної групи входили посадовці держустанови та керівники комерційних структур. Троє її учасників арештовані.

Упродовж 2013-2016 років злочинці привласнили понад 15 мільйонів гривень, а легалізували кошти шляхом придбання квартир у Києві.

"Оперативники УЗЕ встановили, що керівник структурного підрозділу КМДА придбав 28 квартир у столиці", - підсумували у Департаменті.
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Коментарі - 3
Michael Fenik _ 26.11.2016 00:30
це є одна із абсолютних причин, чому потрібно оголосити воєнний стан - щоби мати легальну можливість мародерів розстрілювати на місці злочину :-)
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sanila _ 26.11.2016 00:12
Ну и сколько залога будет? Тысяч 50?
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Volodymyr Cerevko _ 25.11.2016 20:20
Чому не називаєте прізвища "героїв-чиновників", які привласнили 15 мільйонів гривень КМДА? Народ має право знати своїх корупціонерів.
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