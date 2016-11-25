Чиновник КМДА купив 28 квартир на вкрадені бюджетні гроші



Фото Департаменту захисту економіки Національної поліції України Фото Департаменту захисту економіки Національної поліції України

Посадовців структурного підрозділу КМДА викрили на розтраті 15 мільйонів гривень з бюджету.

Про це повідомляє Департамент захисту економіки Національної поліції України.

Відзначається, що до складу злочинної групи входили посадовці держустанови та керівники комерційних структур. Троє її учасників арештовані.

Упродовж 2013-2016 років злочинці привласнили понад 15 мільйонів гривень, а легалізували кошти шляхом придбання квартир у Києві.

"Оперативники УЗЕ встановили, що керівник структурного підрозділу КМДА придбав 28 квартир у столиці", - підсумували у Департаменті.