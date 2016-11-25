ЦУМ відкриють 3 грудня



Фото зі сторінки ЦУМу у facebook Фото зі сторінки ЦУМу у facebook

Відкриття столичного Центрального універмагу відбудеться 3 та 4 грудня.

Про це повідомляє сторінка ЦУМу у facebook.

"3 та 4 грудня завітайте до ЦУМу всією родиною. У дні святкового відкриття кожен покупець отримає приємний подарунок від універмагу. А всі відвідувачі зможуть глибше поринути у світ української моди, завдяки спеціальним експозиціям", - йдеться в повідомленні.



Крім того, на відвідувачів чекатиме кілька виставок: на 1-му поверсі фото експозиція реконструкції ЦУМу з 2014 до 2016 року та виставка українських ювелірів, на 3-му поверсі – виставка про історію української моди 1940-1980-х років, а на 5-му – виставка керамістів з різних куточків країни.

Фото зі сторінки ЦУМу у facebook

Як відомо, раніше ЗМІ повідомляли, що відкриття універмагу заплановане 21 листопада, але деякі поверхи запрацюють лише у грудні.

На початку грудня 2011 року Антимонопольний комітет дозволив компанії "ЕСТА Холдинг", що входить до групи компаній СКМ Ріната Ахметова, купити 39% акцій ЦУМу (1939 року будівництва, що є пам'яткою архітектури).

Нові господарі відразу пообіцяли зробити грандіозний ремонт всередині магазину.

У ЦУМі розпочалась реконструкція, яку обіцяли закінчити до 2014 року.

Тоді ж повідомляли, що легендарний столичний універмаг після ремонту буде увінчаний скляним куполом, матиме атріум та власну дворівневу парковку.

Планувалося, що загальна площа універмага збільшиться вдвічі – до 45000 м².

Попередньо говорили, що обійдеться все це у 100 мільйонів доларів.

У серпні 2015 року "ЕСТА Холдинг" почала реставрацію історичного фасаду Центрального універмагу в Києві.

Спочатку відкрити оновлений ЦУМ планували до вересня 2016 року.

Українська правда. Київ