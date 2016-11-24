У Києві "ходить" вірус гонконгського грипу – КМДА

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24.11.2016  16:41


Фото epizod.ua

У Києві зареєстровано переважну циркуляцію вірусів грипу А/Гонконг/4801/2014 (Н3N2).

Про це заявив заступник голови КМДА Микола Поворозник, повідомляє сайт міської влади.

Він додав, що саме поширення цих вірусів прогнозували на епідсезон 2016-2017 років.

"За 46 тиждень епідемічного сезону захворюваності на грип і гострі респіраторні вірусні інфекції 2016-2017 роки зареєстровано 17 тисяч 852 хворих на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції. Із них 12 тисяч 91 дитина віком до 17 років", - сказав Поворозник.

95 хворих госпіталізовано, з них 64 дитини.

"Найбільший відсоток захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції реєструється серед дітей у віковій групі від 0 до 4 років (48,1%)", - додав Поворозник.  

При цьому, за словами чиновника, рівень захворюваності на грип і ГРВІ у столиці на 13% нижче епідемічного порогу. 
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