Столичні вулиці прикрасять скульптурами янголів

Посольства країн світу встановлять на київських вулицях скульптури янголів.
Біля кожної фігури буде розміщена табличка з посланням від країни, пише Dreamkyiv.com.
Відзначається, біля латвійського янгола буде написано: "Доля народу – це історія його життя, все, що йому вже судилося пройти та ще належить пережити. Латиші, як і українці, знали і гіркі, і щасливі періоди, тому цим янголом ми зичимо українському народові лише найкращої долі. Посольство Латвії, з вірою в Україну!".
Наразі свою участь в ініціативі підтвердили 5 країн.
|Фото dreamkyiv.com
Організатором проекту виступає "Фонд Ігнаса Юрконіса" у партнерстві з посольствами та за підтримки Київської адміністрації.
Автором скульптур заввишки 1,3 метра є український художник і скульптор В’ячеслав Дідківський.
Планується, що фігури створять туристичний маршрут "Шлях янголів".
Місця для розміщення янголів повинні узгодити з КМДА та посольствами.
|24.11.2016, 11:26
Марина Блудша
|22.11.2016, 12:20
Володимир Прокопів