Столичні вулиці прикрасять скульптурами янголів

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24.11.2016  11:42


Фото dreamkyiv.com

Посольства країн світу встановлять на київських вулицях скульптури янголів.

Біля кожної фігури буде розміщена табличка з посланням від країни, пише Dreamkyiv.com.

Відзначається, біля латвійського янгола буде написано: "Доля народу – це історія його життя, все, що йому вже судилося пройти та ще належить пережити. Латиші, як і українці, знали і гіркі, і щасливі періоди, тому цим янголом ми зичимо українському народові лише найкращої долі. Посольство Латвії, з вірою в Україну!".

Наразі свою участь в ініціативі підтвердили 5 країн. 

Фото dreamkyiv.com

Організатором проекту виступає "Фонд Ігнаса Юрконіса" у партнерстві з посольствами та за підтримки Київської адміністрації.

Автором скульптур заввишки 1,3 метра є український художник і скульптор В’ячеслав Дідківський.

Планується, що фігури створять туристичний маршрут "Шлях янголів". 

Місця для розміщення янголів повинні узгодити з КМДА та посольствами.
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