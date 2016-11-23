Кличко каже, що деякі будинки Войцеховського можуть знести



Фото прес-служби мера з facebook Фото прес-служби мера з facebook

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що деякі будинки, зведені компаніями Анатолія Войцеховського, можуть знести.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами на Київському інвестфорумі, повідомляє "Укрінформ".

"Ми розглядаємо ці об'єкти окремо, вивчаємо, робимо експертний аналіз і потім даємо оцінку кожному будинку – вводити в експлуатацію чи ні", - відповів Кличко на запитання, чи будуть знесені "будинки Войцеховського".

При цьому мер наголосив, що у випадку, якщо не можливо надати дозвіл на введення в експлуатацію будинку, такий об'єкт має бути знесений.

Як відомо, у ніч на 17 липня Печерський суд Києва призначив забудовнику запобіжний захід у вигляді двох місяців ув'язнення з можливістю вийти під заставу у 14 мільйонів гривень. Прокуратура вимагала 50 мільйонів застави.

27 липня стало відомо, що Войцеховський вийшов під заставу, хоча раніше адвокат заявляв, що в його підзахисного немає таких грошей.

Забудовника звинувачують в ухиленні від сплати податків на суму 12,5 мільйона гривень, створенні організованої злочинної групи і інших злочинах.

Через будівельну аферу Войцеховського 10 тисяч українців можуть залишитися без квартир та грошей (це вшестеро більше, ніж інвесторів піраміди "Еліта-центр").

У власності Войцеховського перебуває 21 квартира по всьому Києву, 5 приміських будинків, ферма з рестораном та приватним зоопарком, близько 50 гектарів землі.

Войцеховський є одним з найбільш скандальних забудовників столиці.

За даними радника мера Києва Павла Рябікіна, компанії Войцеховського "Сіті Груп" та "Укогруп" ведуть забудову 42 масштабних проектів, фактично без дозвільних документів.

Серед них – ЖК "Перлина Троещини", ЖК "Мозаїка", ЖК "Затишний", ЖК "Сосновий бір", ЖК "Східна брама", ЖК "Молодіжна ініціатива", ЖК "Печерський Бастіон", ЖК "Родинний затишок", ЖК "Флагман", ЖК "Мега-Сіті", ЖК "Стародарницький", ЖК "Совські ставки", ЖК "Синьоозерний", ЖК "Маргарита", ЖК "Шевченківський квартал", ЖК "Перспектива", ЖК "Кузьминський" та інші.