Кличко каже, що деякі будинки Войцеховського можуть знести

Версія для друку     Додати коментар -
23.11.2016  12:52


Фото прес-служби мера з facebook

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що деякі будинки, зведені компаніями Анатолія Войцеховського, можуть знести.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами на Київському інвестфорумі, повідомляє "Укрінформ".

"Ми розглядаємо ці об'єкти окремо, вивчаємо, робимо експертний аналіз і потім даємо оцінку кожному будинку – вводити в експлуатацію чи ні", - відповів Кличко на запитання, чи будуть знесені "будинки Войцеховського".

При цьому мер наголосив, що у випадку, якщо не можливо надати дозвіл на введення в експлуатацію будинку, такий об'єкт має бути знесений.

Як відомо, у ніч на 17 липня Печерський суд Києва призначив забудовнику запобіжний захід у вигляді двох місяців ув'язнення з можливістю вийти під заставу у 14 мільйонів гривень. Прокуратура вимагала 50 мільйонів застави. 

ЧИТАЙ ТАКОЖ
Будівельна афера розміром у шість "Еліта-Центрів"
Київ перевіряє кожну забудову Войцеховського – депутат
Кличко просить ГПУ прискорити розслідування справи Войцеховського
У Кличка пропонують інвесторам самостійно добудувати будинки Войцеховського
Власникам квартир у "будинках Войцеховського" радять шукати на зиму резервне житло
У "справі Войцеховського" завершили досудове розслідування – ГПУ
У Кличка розказали, як бути тим, хто купив житло у Войцеховського. Пам’ятка

27 липня стало відомо, що Войцеховський вийшов під заставу, хоча раніше адвокат заявляв, що в його підзахисного немає таких грошей.  

Забудовника звинувачують в ухиленні від сплати податків на суму 12,5 мільйона гривень, створенні організованої злочинної групи і інших злочинах.

Через будівельну аферу Войцеховського 10 тисяч українців можуть залишитися без квартир та грошей (це вшестеро більше, ніж інвесторів піраміди "Еліта-центр").  

У власності Войцеховського перебуває 21 квартира по всьому Києву, 5 приміських будинків, ферма з рестораном та приватним зоопарком, близько 50 гектарів землі.

Войцеховський є одним з найбільш скандальних забудовників столиці. 

За даними радника мера Києва Павла Рябікіна, компанії Войцеховського "Сіті Груп" та "Укогруп" ведуть забудову 42 масштабних проектів, фактично без дозвільних документів.

Серед них – ЖК "Перлина Троещини", ЖК "Мозаїка", ЖК "Затишний", ЖК "Сосновий бір", ЖК "Східна брама", ЖК "Молодіжна ініціатива", ЖК "Печерський Бастіон", ЖК "Родинний затишок", ЖК "Флагман", ЖК "Мега-Сіті", ЖК "Стародарницький", ЖК "Совські ставки", ЖК "Синьоозерний", ЖК "Маргарита", ЖК "Шевченківський квартал", ЖК "Перспектива", ЖК "Кузьминський" та інші.
Коментарі - 3
Мамай Оселедовичко _ 23.11.2016 14:29
Все вірно, - показово знести треба однозначно, інакше люмпени і надалі будуть вестись на дешевий сир в мишоловці, а будівельні компанії - будувати шо попало та де попало та як попало.
Всі біди від того що ніхто не хоче затверджувати генеральний план забудови Київа, на підставі якого потім мають розроблятись детальні плани - так це має бути по закону!
В мене тільки одне питання ло Кличка - КОЛИ БУДЕ ЗАТВЕРДЖЕНО ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПЛАН ЗАБУДОВИ КИЄВА, як то вимагає закон?!
Відповісти | З цитатою
Dm Gr _ 23.11.2016 13:39
сам огидне, що жили собі наприклад в Стародарницькому та Мега Сііті ( перші сакції) без проблем, все працювало, платили справно , а тепер он нате вам. Люди прості в чому винні? І там явно не 10 тис набагато більше.
Відповісти | З цитатою
Dm Gr _ 23.11.2016 13:36
влада зовсім з глузду зістрибнула і Віталя в тому числі. Що людям робити? ДЕякі ці будинки почали будуватися, коли ще Віталя руками на рингу махав.
Відповісти | З цитатою
Подивитися всі коментарі або додати свій
    НАЙГОЛОВНІШЕ
Кличко розраховує, що профіцит бюджету на кінець року складе 5 мільярдів
Кличко каже, що деякі будинки Войцеховського можуть знести
Надбудову на Будинку профспілок планують демонтувати до кінця року
Під Києвом вже 10 годин гасять пожежу на складі. ФОТО
Прокуратура судиться за Гостиний двір
    ПУБЛІКАЦІЇ
2
Події
02.11, 12:45

25 мільйонів розбрату, або Чому голодують хворі діти, навіть коли є фінансування?

Поки хтось, за словами батьків, "бореться за ринок", а міська влада запевняє, що "проблеми немає" – заручниками ситуації стали хворі діти.
Студентство НМУ імені О.О. Богомольця: будувати університет своєї мрії власними руками
НМУ імені О.О. Богомольця - 175 років на службі нації
    КОЛОНКА АВТОРА
22.11.2016, 12:20
Володимир Прокопів

Пайова участь по-столичному: коли Київ побачить доступне житло

Уявіть собі інвестора, що бажає побудувати житло у Києві. Окрім вже традиційних "ходінь по муках", як сніг на голову, йому падає ще один "внесок" – пайова участь. Здавалось би – позитивна річ, але користі від неї ні столиця, ні громада, ні забудовник не мали.
21.11.2016, 14:34
Сергій Чагаров

Дерибан у Гатному: "Озерний Гай" привчає інвесторів до септика на болоті

Для Гатного проблема каналізування житлових будинків – дуже чутлива. У селі немає центральної каналізації. ЖК "Озерний гай" будується на земельній ділянці, де знаходиться кілька заболочених озер. Не виключено, що після здачі всіх будівель в експлуатацію, всі стічні води будуть зливатися просто у ці водойми.
Авторизація
Для авторизації використовуйте ті самі ім'я і пароль, що і для коментування публікацій на "Українській правді".


Якщо ви новий читач, будь ласка, зареєструйтесь
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter   Вконтакте