Ялинку на Софійській площі встановлять 3 грудня



Фото DT.ua Фото DT.ua

26-метрову ялинку привезуть до Києва і почнуть монтувати на Софійській площі 3 грудня.

Про це "Українській правді. Київ" розповів керівник проекту "Folk Ukraine", що займається організацією святкування, Ігор Добруцький.

"1 грудня ми поїдемо до Івано-Франківська, а 3 грудня о 12:00 привеземо її до Києва. І 3 грудня вона буде встановлена на площі. Цьогорічна ялинка буде заввишки 26 метрів", - розповів він.

Добруцький додав, що наразі у центрі столиці вже почали монтувати будиночки новорічно-різдвяного ярмарку.

На Софійській площі встановили перші будиночки

"Роботи вже почалися. Ми привезли уже 25% будиночків – для майстрів, для фудкорту. З 23 листопада ми почнемо монтаж оглядового колеса, 24 або 25 листопада почнемо встановлювати дві гірки – у 60 та 80 метрів", - розповів Добруцький.

Після того як привезуть ялинку 3 грудня, розпочнуться роботи з її декорування. Софійську і Михайлівську площу прикрасять 60 км ілюмінації, а саму ялинку – близько 3 тисячами іграшок.

Фото Folk Ukraine

"У нас буде 1,5 тисячі авторських іграшок Оксани Сойко і ще близько 1,5 тисячі іграшок, які розписали діти за її візерунками. Знизу ялинка буде підбита світлом. Буде така пелеринка з 4-5 км ліхтариків і можна буде стати під ялинкою і побачити ніби зоряне небо над тобою. Це неможливо описати словами, але всі, хто прийде на святкування, зможуть це побачити", - розповів Добруцький.

Ялинку прикрасять 3 тисячами Яворівських іграшок

Святковий ярмарок та містечко розваг на двох площах розпочнуть свою роботу 15 грудня.

"Засвічення головної ялинки відбудеться о 19:00 19 грудня, на Миколая. Щиро усіх запрошую. Буде дивовижно", - пообіцяв Добруцький.

Ірина Балачук, Українська правда. Київ