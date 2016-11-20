Під Києвом чоловік застрелив найманого працівника, щоб не платити гроші

У Києво-Святошинському районі затримали чоловіка за убивство найманого працівника.
Про це повідомляє Прокуратура Київщини.
Відзначається, що 16 листопада до Боярської лікарні доставили чоловіка 1970 року народження з вогнепальним пораненням. Не приходячи до тями потерпілий помер.
Того ж дня правоохоронці по "гарячих слідах" затримали убивцю.
"Як з’ясувалося, 33-річний роботодавець, щоб не платити грошей найманому робітнику вирішив його застрелити", - йдеться в повідомленні.
Зловмиснику оголосили про підозру за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України.
Йому загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.
Крім того, зареєстровано ще одне кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України.
Підозрюваний перебуває під вартою. Досудове розслідування триває.
|14.11.2017, 14:56
Сергій Огородник
|13.11.2017, 11:59
Олександр Вовченко