Під Києвом чоловік застрелив найманого працівника, щоб не платити гроші



Фото grodno24.com Фото grodno24.com

У Києво-Святошинському районі затримали чоловіка за убивство найманого працівника.

Про це повідомляє Прокуратура Київщини.

Відзначається, що 16 листопада до Боярської лікарні доставили чоловіка 1970 року народження з вогнепальним пораненням. Не приходячи до тями потерпілий помер.

Того ж дня правоохоронці по "гарячих слідах" затримали убивцю.

"Як з’ясувалося, 33-річний роботодавець, щоб не платити грошей найманому робітнику вирішив його застрелити", - йдеться в повідомленні.

Зловмиснику оголосили про підозру за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України.

Йому загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.

Крім того, зареєстровано ще одне кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України.

Підозрюваний перебуває під вартою. Досудове розслідування триває.