Ще одна фан-зона до "Євробачення" буде на Поштовій площі

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19.11.2016  10:53


Фото hmarochos.kiev.ua

Київська адміністрація має намір відкрити одну з фан-зон міжнародного конкурсу естрадної пісні "Євробачення-2017" на Поштовій площі.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в ефірі телеканалу "Київ", повідомляють "Українські новини".

"Ми запускаємо річковий трамвайчик від Поштової площі, де буде одна з фан-зон", - сказав Кличко.

При цьому він висловив упевненість, що "Євробачення -2017" буде проведено на вищому рівні.

Як відомо, ще одну фан-зону "Євробачення -2017" планують відкрити у парку відпочинку "Оболонь", що в урочищі "Наталка".
Коментарі - 1
formalin _ 19.11.2016 13:12
Ми запускаємо - це хто? Київрада, здається, не має такої власності. Отже, повинна бути процедура закупівель?
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