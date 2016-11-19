Ще одна фан-зона до "Євробачення" буде на Поштовій площі

Київська адміністрація має намір відкрити одну з фан-зон міжнародного конкурсу естрадної пісні "Євробачення-2017" на Поштовій площі.
Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в ефірі телеканалу "Київ", повідомляють "Українські новини".
"Ми запускаємо річковий трамвайчик від Поштової площі, де буде одна з фан-зон", - сказав Кличко.
При цьому він висловив упевненість, що "Євробачення -2017" буде проведено на вищому рівні.
Як відомо, ще одну фан-зону "Євробачення -2017" планують відкрити у парку відпочинку "Оболонь", що в урочищі "Наталка".
|16.11.2016, 13:03
Валентина Захаренко
|16.11.2016, 10:08
Ксенія Семенова