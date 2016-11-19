Ще одна фан-зона до "Євробачення" буде на Поштовій площі



Фото hmarochos.kiev.ua Фото hmarochos.kiev.ua

Київська адміністрація має намір відкрити одну з фан-зон міжнародного конкурсу естрадної пісні "Євробачення-2017" на Поштовій площі.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в ефірі телеканалу "Київ", повідомляють "Українські новини".

"Ми запускаємо річковий трамвайчик від Поштової площі, де буде одна з фан-зон", - сказав Кличко.

При цьому він висловив упевненість, що "Євробачення -2017" буде проведено на вищому рівні.

Як відомо, ще одну фан-зону "Євробачення -2017" планують відкрити у парку відпочинку "Оболонь", що в урочищі "Наталка".