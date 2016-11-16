У Києві в чоловіка вкрали торбу з 7 мільйонами



Фото поліції Фото поліції

На Печерську невідомі пограбували чоловіка, забравши з автомобіля більше 7 мільйонів гривень.

Про це повідомляє сайт Головного управління Нацполіції Києва.

Подія сталася на вулиці Московській.

Правоохоронці, що виїхали на місце злочину, з’ясували, що 41-річний потерпілий мав при собі 7 мільйонів гривень для вкладення у банк. Поки він оформлював документи у фінансовій установі, готівка була у його товариша в машині.

За словами, товариша, троє невідомих чоловіків у чорних масках розбили вікна автівки та під погрозою пістолета забрали гроші.

Фото поліції

Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Слідчий відділ вніс відомості про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Поліція розшукує зловмисників.