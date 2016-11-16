У Києві в чоловіка вкрали торбу з 7 мільйонами

Версія для друку     Додати коментар -
16.11.2016  17:05


Фото поліції

На Печерську невідомі пограбували чоловіка, забравши з автомобіля більше 7 мільйонів гривень. 

Про це повідомляє сайт Головного управління Нацполіції Києва.

Подія сталася на вулиці Московській.

Правоохоронці, що виїхали на місце злочину, з’ясували, що 41-річний потерпілий мав при собі 7 мільйонів гривень для вкладення у банк. Поки він оформлював документи у фінансовій установі, готівка була у його товариша в машині.

За словами, товариша, троє невідомих чоловіків у чорних масках розбили вікна автівки та під погрозою пістолета забрали гроші.

Фото поліції

Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Слідчий відділ вніс відомості про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Поліція розшукує зловмисників.
Коментарі - 1
Тарас Орел _ 16.11.2016 18:40
Ай товариш :) Ай молодець :)
Відповісти | З цитатою
Подивитися всі коментарі або додати свій
    НАЙГОЛОВНІШЕ
У Києві в чоловіка вкрали торбу з 7 мільйонами
Киянам перерахують "захмарні" суми за тепло від "Київенерго"– Пантелеєв
Киянам з неповіреними лічильниками води впишуть у платіжки по 3-7 кубів на особу
У Києві спіймали працівників ДСО, які пограбували квартиру журналіста
Київ отримає 90 мільйонів євро на реформу транспорту
    ПУБЛІКАЦІЇ
2
Події
02.11, 12:45

25 мільйонів розбрату, або Чому голодують хворі діти, навіть коли є фінансування?

Поки хтось, за словами батьків, "бореться за ринок", а міська влада запевняє, що "проблеми немає" – заручниками ситуації стали хворі діти.
Студентство НМУ імені О.О. Богомольця: будувати університет своєї мрії власними руками
НМУ імені О.О. Богомольця - 175 років на службі нації
    КОЛОНКА АВТОРА
16.11.2016, 13:03
Валентина Захаренко

Тест на "вошивість", або Як позбутися білбордів

Цей мотлох засмічує наше життя, закриває небо, захаращує пейзаж, псує архітектуру. Ми не помічаємо, як руйнується щось надзвичайно важливе.
Ми, жителі Немішаєва, вирішили голосно заговорити на тему захисту від візуального сміття.
16.11.2016, 10:08
Ксенія Семенова

Транспортна революція в Стратегії розвитку Києва до 2025 року

Жителі Києва мають ще 2 тижні, щоб запропонувати свої зміни до проекту оновленої стратегії розвитку Києва до 2025 року. Документ передбачає стримування приросту рівня автомобілізації через підвищення комфорту та популяризацію громадського транспорту, використання велотранспорту для щоденних поїздок.
Авторизація
Для авторизації використовуйте ті самі ім'я і пароль, що і для коментування публікацій на "Українській правді".


Якщо ви новий читач, будь ласка, зареєструйтесь
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter   Вконтакте