У Києві в чоловіка вкрали торбу з 7 мільйонами

На Печерську невідомі пограбували чоловіка, забравши з автомобіля більше 7 мільйонів гривень.
Про це повідомляє сайт Головного управління Нацполіції Києва.
Подія сталася на вулиці Московській.
Правоохоронці, що виїхали на місце злочину, з’ясували, що 41-річний потерпілий мав при собі 7 мільйонів гривень для вкладення у банк. Поки він оформлював документи у фінансовій установі, готівка була у його товариша в машині.
За словами, товариша, троє невідомих чоловіків у чорних масках розбили вікна автівки та під погрозою пістолета забрали гроші.
|Фото поліції
Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.
Слідчий відділ вніс відомості про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі із конфіскацією майна.
Поліція розшукує зловмисників.
|16.11.2016, 13:03
Валентина Захаренко
|16.11.2016, 10:08
Ксенія Семенова