Киянам з неповіреними лічильниками води впишуть у платіжки по 3-7 кубів на особу

Версія для друку     Додати коментар -
16.11.2016  16:04


Фото dovidkam.com

ПАТ "Київводоканал" почав переводити споживачів із неповіреними чи непридатними лічильниками води на загальні розрахунки.

Про це повідомляє сайт КМДА.

Відзначається, що майже тисяча киян отримали повідомлення про непридатність їхніх приладів обліку за результатами державної повірки.

"Київводоканал" просив таких абонентів замінити ці лічильники на нові. Однак під час перевірки виявив, що близько 50 мешканців проігнорували звернення та продовжують користуватися "старими" приладами обліку.  

"Керуючись нормами чинного законодавства, таких споживачів переведено на розрахунки за показаннями загальнобудинкового лічильника, а в разі його відсутності – за нормами водоспоживання", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що "Київводоканал" продовжуватиме перевірки.

"Повірений лічильник – запорука розрахунків винятково за спожиті обсяги. Заявку на безкоштовну повірку можна оформити за номером контактного центру (044) 202-02-02, на сайті vodokanal.kiev.ua (кнопка "Лічильники"), або у найближчій точці Центру комунального сервісу. Зареєстроване звернення – гарантія того, що споживач не буде переведений на загальні розрахунки", - йдеться в повідомленні.

Повірити лічильник обіцяють упродовж 30 днів у порядку черговості.

Як відомо, згідно з законом "Про метрологію та метрологічну діяльність", лічильники води треба повіряти кожні 3- 4 роки (залежно від виду лічильника).

Один лічильник може втримати не більше трьох повірок, оскільки гарантований виробником термін експлуатації лічильника становить від 10 до 12 років.

Відповідно до розпорядження КМДА № 579 від 16 червня 2015 року, норми споживання холодної води становлять від 3 до 7,5 кубічних метрів на 1 особу залежно від типу помешкання.  
powered by lun.ua
    НАЙГОЛОВНІШЕ
На Московському і Південному мостах обмежать рух
Кияни вимагають не рубати сторічну ялинку для Києва
Кличко: забудова Сінного має зупинитись до п'ятниці. Відео
Екологи: у Києві готуються забудувати Дніпровські острови
Мер Ірпеня зводить будинок у лісі поблизу Варшави – Чесно. ФОТО
    ПУБЛІКАЦІЇ
Більше про метро
21.09, 11:00

Наталка Макогон, радниця начальника метрополітену: Підземка – це потужна субкультура

Відкритість, яку обрав столичний метрополітен у комунікаціях, давно оцінили пасажири. Наталка Макогон, радниця начальника й речниця метрополітену — його "голос" у медіа. Вона поділилась тим, як говорити з пасажирами про інновації в метро, чому від "зради" до "перемоги" лише один лайк, і який приклад з її роботи вивчають на курсах як кейс комунікації держустанови.
ГПУ пояснила обшуки в депутата від "Батьківщини": Оборудки з податками
Метро-2017. Рік інновацій
    КОЛОНКА АВТОРА
14.11.2017, 14:56
Сергій Огородник

У Кличка пропонують домовитися зі скандальним забудовником на Святошині

Громаді Новобіличів поки вдається стримувати незаконне будівництво на вулиці Обухівській у Києві. Мешканці активно домагаються скасуванням документів, якими прикривається забудовник. Натомість радник міського голови пропонує домовлятися із керівником незаконної забудови.
13.11.2017, 11:59
Олександр Вовченко

Час думати українською

Якщо ще кілька років тому українськомовні кияни мирилися з панівним становищем російської мови, то зараз усе навпаки. Дедалі більше користувачів надсилають бізнесу прохання зробити українськомовні версії сайтів, проводити тренінги українською.