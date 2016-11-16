Киянам з неповіреними лічильниками води впишуть у платіжки по 3-7 кубів на особу



Фото dovidkam.com Фото dovidkam.com ПАТ "Київводоканал" почав переводити споживачів із неповіреними чи непридатними лічильниками води на загальні розрахунки. Про це повідомляє сайт КМДА. Відзначається, що майже тисяча киян отримали повідомлення про непридатність їхніх приладів обліку за результатами державної повірки. "Київводоканал" просив таких абонентів замінити ці лічильники на нові. Однак під час перевірки виявив, що близько 50 мешканців проігнорували звернення та продовжують користуватися "старими" приладами обліку. "Керуючись нормами чинного законодавства, таких споживачів переведено на розрахунки за показаннями загальнобудинкового лічильника, а в разі його відсутності – за нормами водоспоживання", - йдеться в повідомленні. Наголошується, що "Київводоканал" продовжуватиме перевірки. "Повірений лічильник – запорука розрахунків винятково за спожиті обсяги. Заявку на безкоштовну повірку можна оформити за номером контактного центру (044) 202-02-02, на сайті vodokanal.kiev.ua (кнопка "Лічильники"), або у найближчій точці Центру комунального сервісу. Зареєстроване звернення – гарантія того, що споживач не буде переведений на загальні розрахунки", - йдеться в повідомленні. Повірити лічильник обіцяють упродовж 30 днів у порядку черговості. Як відомо, згідно з законом "Про метрологію та метрологічну діяльність", лічильники води треба повіряти кожні 3- 4 роки (залежно від виду лічильника). Один лічильник може втримати не більше трьох повірок, оскільки гарантований виробником термін експлуатації лічильника становить від 10 до 12 років. Відповідно до розпорядження КМДА № 579 від 16 червня 2015 року, норми споживання холодної води становлять від 3 до 7,5 кубічних метрів на 1 особу залежно від типу помешкання.

Коментарі - 7

Є Постанова КМ ,знайдіть на сайті КМ,де визначено,що покупець не має ходити в магазин зі своїми вагами,а продавець товару,води,холодної,гарячоїгазу,електроєнєргії,повинен за свій рахунок повіряти,ремонтувати,а у випадку непридатності пристрою обліку замінювати за свій рахунок. Живу у м Ховті Води,у нас так все і діє. Вимагайте виконання Постанови Уряду,приблизн була прийняит навесні.

Коzак _ 16.11.2016 18:20

Fedir Lysetskyi:

Немає механізмів офіційної відмови від використання гарячої води, я маю право просто припинити нею користуватися, що я і зробив. Лічильник справний- приходьте перевіряйте, я не зобовязаний його "повіряти", бо я не користуюсь гарячою водою. В платіжках завжди вказував однакові показники на минулу та поточну дату.

Тобто Київенерго повряє лічильник гарячої води, а Київводоканал - холодної? А вовдовідведення гарячої води Київводоканал як контролює по неповіреному лічильнику?

В августе месяце была подана заявка на перерегистрацию счетчика (замена счетчика из-за того,что предыдущий счетчик разорвало) уже 16 ноября , а киевовдоканал придумывает новые сказки и не регистрирует. Сначала была сказка : ждите 30 дней, потом сказка : ваш счетчик уже зарегистрировали( не заходя в квартиру), следующая сказка : типа дом перепутали, теперь сказка : вот вам тел., звоните мастеру. А телефон все время в зоне недосягаемости.

Коzак:

Лічильник на гарячу воду повіряє установа, яка надає послугу з гарячого водопостачання. Відповідно лічильники на гарячу воду повіряє Київенерго або інша компанія, яка гріє воду. Київводоканал надає послуги лише з холодного водопостачання. Відповідно повіряє лише лічильники холодної води. Щодо платіжок - ви офіційно відмовилися від використання гарячої води? Якщо ні - ви повіряли вчасно лічильник? Якщо ні - то які претензії? Компанія має повне право виставляти рахунок по встановленій нормі.

Коzак _ 16.11.2016 17:36

Тарас Орел:

Та ти шо, а нічого що за гарячу воду та водовідведення я плачу Київенерго (Ахметову) ?

А лічильник на гарячу воду повіряє Київводоканал.

Я користуюсь бойлером з 2014 року, а мені в вересні 2016 прийшла дурна платіжка за 6 ку. м. використаної гарячої води, і за жовтень теж саме. Тариф - 89 грн. за куб!!!

По 450 грн. щомісяця , і Ахметову я винен вже 900 грн.

При цьому, ви ж бачите, що я роками не плачу за гарячу воду, і так Пів-Києва.