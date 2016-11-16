Киянам з неповіреними лічильниками води впишуть у платіжки по 3-7 кубів на особу



Фото dovidkam.com Фото dovidkam.com

ПАТ "Київводоканал" почав переводити споживачів із неповіреними чи непридатними лічильниками води на загальні розрахунки.

Про це повідомляє сайт КМДА.

Відзначається, що майже тисяча киян отримали повідомлення про непридатність їхніх приладів обліку за результатами державної повірки.

"Київводоканал" просив таких абонентів замінити ці лічильники на нові. Однак під час перевірки виявив, що близько 50 мешканців проігнорували звернення та продовжують користуватися "старими" приладами обліку.

"Керуючись нормами чинного законодавства, таких споживачів переведено на розрахунки за показаннями загальнобудинкового лічильника, а в разі його відсутності – за нормами водоспоживання", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що "Київводоканал" продовжуватиме перевірки.

"Повірений лічильник – запорука розрахунків винятково за спожиті обсяги. Заявку на безкоштовну повірку можна оформити за номером контактного центру (044) 202-02-02, на сайті vodokanal.kiev.ua (кнопка "Лічильники"), або у найближчій точці Центру комунального сервісу. Зареєстроване звернення – гарантія того, що споживач не буде переведений на загальні розрахунки", - йдеться в повідомленні.

Повірити лічильник обіцяють упродовж 30 днів у порядку черговості.

Як відомо, згідно з законом "Про метрологію та метрологічну діяльність", лічильники води треба повіряти кожні 3- 4 роки (залежно від виду лічильника).

Один лічильник може втримати не більше трьох повірок, оскільки гарантований виробником термін експлуатації лічильника становить від 10 до 12 років.

Відповідно до розпорядження КМДА № 579 від 16 червня 2015 року, норми споживання холодної води становлять від 3 до 7,5 кубічних метрів на 1 особу залежно від типу помешкання.