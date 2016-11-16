У Києві спіймали працівників ДСО, які пограбували квартиру журналіста



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У Києві затримали двох працівників Державної служби охорони за крадіжку колекції монет з квартири головного редактора інтернет-видання.

Про це повідомляє Прокуратура Києва у facebook.

Зловмисників затримали 15 листопада під час реалізації колекції за 200 тисяч гривень.

Досудове розслідування встановило, що у травні поточного року правоохоронці отримали виклик на пульт централізованого спостереження про спробу незаконного проникнення до житла журналіста.

"Під час обстеження його квартири працівники звернули увагу на колекцію монет. Домовившись між собою, правоохоронці викрали монети та у подальшому намагалися їх збути", - йдеться в повідомленні.

Поліцейським оголошено про підозру за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовими повноваженнями) КК України.

Вирішується питання про звернення до суду з клопотанням про обрання їм запобіжного заходу та відсторонення від посад.