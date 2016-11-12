Київавтодор каже, що готовий до боротьби зі снігом



Фото з сайту Печерської РДА Фото з сайту Печерської РДА

Підприємства КК "Київавтодор" готові до роботи у цілодобовому режимі та забезпечені необхідною кількістю посипальних та паливно-мастильних матеріалів.

Про це повідомляє сторінка корпорації у facebook.

"Підприємства "Київавтодор" уважно слідкують за прогнозом та готові негайно розпочати роботи з прибирання снігу з доріг та вулиць столиці", - йдеться в повідомленні.

У корпорації нагадали, що підготували 380 одиниць спеціальної техніки, у тому числі 318 одиниць снігоприбиральної техніки.

"Крім того, на випадок затяжних снігопадів підписано договори на залучення 183 одиниць техніки сторонніх організацій. А в разі необхідності будуть задіяні 30 бригад з ручного прибирання", - йдеться в повідомленні.

Водночас "Київавтодор" закликав водіїв бути уважними на дорогах та не залишати свої авто на узбіччях вулиць і доріг, щоб не заважати роботі снігоприбиральної техніки.

Як відомо, за прогнозами Укргідрометцентру, 13 листопада у Києві очікується різке погіршення погодних умов, зокрема пониження температури повітря, снігопад та сильний вітер.