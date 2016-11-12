Київавтодор каже, що готовий до боротьби зі снігом

Версія для друку     Додати коментар -
12.11.2016  10:22


Фото з сайту Печерської РДА

Підприємства КК "Київавтодор" готові до роботи у цілодобовому режимі та забезпечені необхідною кількістю посипальних та паливно-мастильних матеріалів.

Про це повідомляє сторінка корпорації у facebook.

"Підприємства "Київавтодор" уважно слідкують за прогнозом та готові негайно розпочати роботи з прибирання снігу з доріг та вулиць столиці", - йдеться в повідомленні.

У корпорації нагадали, що підготували 380 одиниць спеціальної техніки, у тому числі 318 одиниць снігоприбиральної техніки.

"Крім того, на випадок затяжних снігопадів підписано договори на залучення 183 одиниць техніки сторонніх організацій. А в разі необхідності будуть задіяні 30 бригад з ручного прибирання", - йдеться в повідомленні.

Водночас "Київавтодор" закликав водіїв бути уважними на дорогах та не залишати свої авто на узбіччях вулиць і доріг, щоб не заважати роботі снігоприбиральної техніки.

Як відомо, за прогнозами Укргідрометцентру, 13 листопада у Києві очікується різке погіршення погодних умов, зокрема пониження температури повітря, снігопад та сильний вітер.
Коментарі - 0
    НАЙГОЛОВНІШЕ
Водій, тікаючи від поліції, переїхав патрульного і вдарив три авто
ГПУ відкрила кримінальне провадження за невиплату зарплати бюджетникам у Бучі
ГПУ розширила обвинувачення меру Бучі і може ініціювати взяття його під варту
На Хрещатику горіла адмінбудівля: евакуювали 200 осіб
Столична влада скасувала дозвіл на будівництво на Круглоуніверситетській
    ПУБЛІКАЦІЇ
2
Події
02.11, 12:45

25 мільйонів розбрату, або Чому голодують хворі діти, навіть коли є фінансування?

Поки хтось, за словами батьків, "бореться за ринок", а міська влада запевняє, що "проблеми немає" – заручниками ситуації стали хворі діти.
Студентство НМУ імені О.О. Богомольця: будувати університет своєї мрії власними руками
НМУ імені О.О. Богомольця - 175 років на службі нації
    КОЛОНКА АВТОРА
10.11.2016, 10:31
Дмитро Горшков

Наша справа – труба: про самоорганізацію в боротьбі з ЖЕО

У будинку протекла водопровідна труба. Сантехніки ЖЕО прийшли під вечір, відключили всю воду і ... пішли: робочий день закінчився. Наступного дня прийшли два теслярі. Подивилися і теж пішли. Приїхав "Водоканал". Воду не відкачав і ...поїхав. Жителі, що вже 2 дні були без води, намагалися достукатися у всі інстанції.
09.11.2016, 12:29
Володимир Прокопів

Київ vs приватні інтереси: що оберуть депутати Київради?

Із 1 вересня вступив в силу новий регламент роботи Київради. Одне з його головних нововведень – антикорупційна частина і, зокрема, розділ про запобігання конфлікту інтересів.
Авторизація
Для авторизації використовуйте ті самі ім'я і пароль, що і для коментування публікацій на "Українській правді".


Якщо ви новий читач, будь ласка, зареєструйтесь
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter   Вконтакте