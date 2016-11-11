ГПУ відкрила кримінальне провадження за невиплату зарплати бюджетникам у Бучі



Фото zarplata.alexyanovsky.com Фото zarplata.alexyanovsky.com

Генеральна прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом умисної невиплати заробітної плати працівникам бюджетної сфери міста Буча.

Про це повідомляє сайт ГПУ.

Провадження відкрито за ст. 175 КК України.

На даний час перевіряється правомірність дій осіб відповідальних за виплату заробітної плати.

"Існує підозра, що зазначені факти були умисно спланованими з метою підбурювання незадоволення працівників бюджетної сфери міста для створення негативних настроїв щодо діяльності Генеральної прокуратури, стимулювання до участі у акціях протесту", - йдеться в повідомленні.

Як відомо, 11 жовтня Генпрокуратура повідомила про підозру меру Бучі Анатолію Федоруку та секретарю міськради.

13 жовтня Печерський суд обрав мірою запобіжного заходу для мера Бучі Анатолія Федорука домашній арешт та носіння електронного браслету.

15 жовтня Печерський суд Києва відсторонив від займаної посади секретаря Бучанської міської ради Василя Олексюка.

16 жовтня у Бучі місцеві мешканці провели Віче на підтримку Федорука та секретаря Бучанської міської ради Василя Олексюка, якого 15 жовтня Печерський суд Києва відсторонив від займаної посади. Участь у заході брали і самі посадовці.

Однак інші мешканці назвали віче псевдозборами, бо людей на нього звозили з довколишніх сіл.

25 жовтня Печерський райсуд відсторонив від посади Бучанського міського голови Анатолія Федорука.

21 липня у помешканнях мера Бучі Анатолія Федорука та мера Ірпеня Володимира Карплюка пройшли обшуки слідчих Генпрокуратури. Також обшуки проводилися і в інших місцях, загалом на 31 об'єкті.

Правоохоронці звинувачують Федорука і Карпюка у незаконній забудові лісів, їм загрожує мінімум по шість років ув'язнення.

Раніше генпрокурор Юрій Луценко зазначив, що мери Бучі та Ірпеня протягом 2006-2012 років незаконно відвели у власність земельні ділянки своєму оточенню і потрібним людям з Києва. Зокрема – екс-голові ВР Ігорю Калетнику дісталося 14 га лісових угідь.

Українська правда. Київ