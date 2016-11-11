На Хрещатику горіла адмінбудівля: евакуювали 200 осіб



Фото ДСНС Фото ДСНС

У 9-поверховій адміністративній будівлі по вулиці Хрещатик, 7/11 виникла пожежа, рятувальники евакуювали 200 осіб.

Про це повідомляє сайт Держслужби з надзвичайних ситуацій Києва.

Займання сталося близько о 13:19 на 2-му поверсі будинку, під сценою в актовому залі.

О 13:46 вогонь загасили.

У результаті пожежі пошкоджено дерев’яні конструкції сцени площею 10 м кв.

Постраждалих немає.

На місці події працювало 5 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки й 25 рятувальників.