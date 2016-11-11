На Хрещатику горіла адмінбудівля: евакуювали 200 осіб

У 9-поверховій адміністративній будівлі по вулиці Хрещатик, 7/11 виникла пожежа, рятувальники евакуювали 200 осіб.
Про це повідомляє сайт Держслужби з надзвичайних ситуацій Києва.
Займання сталося близько о 13:19 на 2-му поверсі будинку, під сценою в актовому залі.
О 13:46 вогонь загасили.
У результаті пожежі пошкоджено дерев’яні конструкції сцени площею 10 м кв.
Постраждалих немає.
На місці події працювало 5 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки й 25 рятувальників.
|14.11.2017, 14:56
Сергій Огородник
|13.11.2017, 11:59
Олександр Вовченко