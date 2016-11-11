Окріп і пара: на Бессарабці прорвало трубу гарячої води. ФОТО

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11.11.2016  12:02


Фото з facebook

На Бессарабській площі у Києві прорвало трубу з гарячою водою, внаслідок чого вулицю залило окропом.

Про це у facebook повідомив очевидець Олексій Середюк.

"На Бессарабцi прикольно. Якщо відкрити вікно, можна ошпаритись. А у киян нема опалення... Певно, прийшов час жити по новому", - відзначив Середюк.

У "Київенерго" повідомили, що про проблему знають, на місце виїхали фахівці для ліквідації аварії.

"Фахівці "Київенерго" ліквідують пошкодження ділянки трубопроводу у Печерському районі столиці за адресою: бульвар Лесі Українки, 2. Через пошкодження від централізованого опалення та гарячого водопостачання відключені 2 житлових будинки та одна відомча будівля", - повідомили у прес-службі.

у "Київенерго" додали, що наразі готують спецтехніку та матеріали, необхідні для відновлення магістралі, а самі роботи планують розпочати о 21:00 через щільний рух автотранспорту.

Відновити подачу тепла та гарячої води у відключених будівлях планують зранку 12 листопада.

Українська правда. Київ 
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