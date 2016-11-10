У Києві розробили нову Стратегію розвитку. Чекають пропозицій громади

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10.11.2016  18:55


Фото Vgorode.ua

Столична влада розробила нову редакцію Стратегії розвитку Києва. Наразі документ винесли на громадське обговорення.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, повідомляє прес-служба політика.

"Ми запрошуємо всіх киян, а також науковців, експертів, представників професійних та громадських об’єднань до участі в цьому процесі", - зазначив Кличко. 

Він відзначив, що необхідність перегляду Стратегії, затвердженої Київрадою у 2011 році, викликана вимогами часу.

Проект стратегії опублікований у розділі Е-місто – рубрика "Громадське обговорення проектів нормативно-правових актів" і на сторінці Департаменту економіки та інвестицій – рубрика "Стратегічний розвиток".

Мер закликав столичних жителів долучитися до її обговорення.

"Я прошу киян долучитися до обговорення проекту Стратегії і надавати свої пропозиції щодо того, яким вони хочуть бачити Київ.  Ми сподіваємося, що нова редакція Стратегії стане дорожньою картою для подальшого розвитку нашого міста – європейської столиці – Києва", - підсумував Кличко.

Надавати пропозиції можна за формою. 
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