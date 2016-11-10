У Києві розробили нову Стратегію розвитку. Чекають пропозицій громади



Фото Vgorode.ua Фото Vgorode.ua

Столична влада розробила нову редакцію Стратегії розвитку Києва. Наразі документ винесли на громадське обговорення.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, повідомляє прес-служба політика.

"Ми запрошуємо всіх киян, а також науковців, експертів, представників професійних та громадських об’єднань до участі в цьому процесі", - зазначив Кличко.

Він відзначив, що необхідність перегляду Стратегії, затвердженої Київрадою у 2011 році, викликана вимогами часу.

Проект стратегії опублікований у розділі Е-місто – рубрика "Громадське обговорення проектів нормативно-правових актів" і на сторінці Департаменту економіки та інвестицій – рубрика "Стратегічний розвиток".

Мер закликав столичних жителів долучитися до її обговорення.

"Я прошу киян долучитися до обговорення проекту Стратегії і надавати свої пропозиції щодо того, яким вони хочуть бачити Київ. Ми сподіваємося, що нова редакція Стратегії стане дорожньою картою для подальшого розвитку нашого міста – європейської столиці – Києва", - підсумував Кличко.

Надавати пропозиції можна за формою.