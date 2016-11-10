Депутат Гордон склав повноваження

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10.11.2016  14:59


Фото gordonua.com

Депутат Київради від фракції "Солідарність" Дмитро Гордон склав повноваження депутата.

Відповідну заяву він озвучив на засіданні 10 листопада.

"Я складаю з себе депутатські повноваження, про що офіційно інформую виборців і колег", - сказав Гордон. 

"Я третій рік депутат Київради і бачив в цій залі неконструктивну руйнівну поведінку деяких депутатів і фракцій. Не інтереси киян їм передусім, а власні інтереси. Вони сюди прийшли за одним – будь-якою ціною набити собі кишені. Штучні скандали, проплачені активісти і мітинги, підкилимні інтриги, брехня і цинізм – ось арсенал їх дій. Я не маю жодного бажання брати участь у цьому балагані", - пояснив він своє рішення.

Його слова депутати зустріли оплесками.

Українська правда. Київ 
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