До Києва йдуть сильні снігопади



Фото rk.karelia.ru Фото rk.karelia.ru

13 листопада у Києві та області очікується ускладнення погодних умов – заметілі та ожеледиця.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

На Київщині очікуються сильні снігопади та хуртовини, снігові замети, утворення снігового покриву висотою 15-25 см, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця.

"По Києву 13 листопада очікуються сильні снігопади, хуртовини, пориви північно-східного вітру 15-20 м/с, снігові замети, утворення снігового покриву висотою до 20 см, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця", - йдеться в повідомленні.

Скриншот з сайту meteo.gov.ua

ДСНС звертається до громадян з проханням бути вкрай обережними під час перебування на вулиці.

"Дотримуйтесь елементарних правил безпечної поведінки, зокрема під час керування автомобілем. Шановні громадяни! Намагайтеся не ходити попід розлогими деревами, а також тримайтеся подалі від рекламних щитів та ліній електропередач", - підсумували у ДСНС.