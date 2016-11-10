У Києві з’явився бульвар Вацлава Гавела і сквер імені волонтерів АТО

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10.11.2016  12:53


Вацлав Гавел. Фото all-pix.com

Київська міська рада перейменувала бульвар та дві вулиці у Києві.

Відповідні рішення підтримали депутати на засіданні 10 листопада.

Так, бульвар Івана Лепсе відтепер носитиме ім’я Вацлава Гавела, вулиця Софії Перовської – Євгенії Мірошниченко, а вулиця Перспективна на Печерську – ім’я учасника АТО, "кіборга" Ігоря Брановицького.

Окрім того, безіменну площу на перетині вулиць Маршала Малиновського та Добрининської на Оболоні назвали на честь ліквідатора аварії на ЧАЕС Леоніда Телятникові".

Сквер на Володимирському проїзді, 1 отримав назву „Литовський", а сквер перетині Стратегічного шосе та проспекту Науки – "Сквер імені волонтерів АТО".

Як відомо, спочатку бульвар Лепсе хотіли перейменувати на честь Валентина Згурського

Однак мешканці виступили проти. Вони зареєстрували петицію проти перейменування. Натомість бульвар Лепсе просили перейменувати на честь Вацлава Гавела – чеського політика та громадського діяча, дисидента, критика комуністичного режиму, драматурга, есеїста та першого президента Чехії.   

7 грудня Комісія Київради з культури не підтримала перейменування бульвару Лепсе на бульвар Згурського.

Українська правда. Київ 
Коментарі - 2
Валерий Кощеев _ 10.11.2016 14:10
и все станут жить счастливо и богато
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Василь Барвінок _ 10.11.2016 13:35
Ура!
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