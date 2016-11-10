Біля Дарницького мосту зіткнулися 12 авто. Відео

У Києві на з’їзді з Дарницького мосту зіткнулися 12 автомобілів.
Про це у facebook повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.
"Через цей "паровозік з 12 автівок" швидкість руху – 7 км/год, час – 45 хв. І Головне – з Позняків (!) поперед мене повільно равликом їхав екіпаж поліції, аби почати оформлювати ДТП. При цьому Набережна була вільна. Логістика у поліції – нульова", - написала Cарган.
Як відомо, увечері 9 листопада на проспекті Бажана зіткнулися дві вантажівки, внаслідок чого дорогу засипало овочами.
|10.11.2016, 10:31
Дмитро Горшков