Біля Дарницького мосту зіткнулися 12 авто. Відео



Скриншот з відео Vladimir Batrak з facebook Скриншот з відео Vladimir Batrak з facebook

У Києві на з’їзді з Дарницького мосту зіткнулися 12 автомобілів.

Про це у facebook повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.

"Через цей "паровозік з 12 автівок" швидкість руху – 7 км/год, час – 45 хв. І Головне – з Позняків (!) поперед мене повільно равликом їхав екіпаж поліції, аби почати оформлювати ДТП. При цьому Набережна була вільна. Логістика у поліції – нульова", - написала Cарган.

Як відомо, увечері 9 листопада на проспекті Бажана зіткнулися дві вантажівки, внаслідок чого дорогу засипало овочами.