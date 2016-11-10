Біля Дарницького мосту зіткнулися 12 авто. Відео

Версія для друку     Додати коментар -
10.11.2016  12:04


Скриншот з відео Vladimir Batrak з facebook

У Києві на з’їзді з Дарницького мосту зіткнулися 12 автомобілів.

Про це у facebook повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.

"Через цей "паровозік з 12 автівок" швидкість руху – 7 км/год, час – 45 хв. І Головне – з Позняків (!) поперед мене повільно равликом їхав екіпаж поліції, аби почати оформлювати ДТП. При цьому Набережна була вільна. Логістика у поліції – нульова", - написала Cарган.

Як відомо, увечері 9 листопада на проспекті Бажана зіткнулися дві вантажівки, внаслідок чого дорогу засипало овочами.
Коментарі - 0
    НАЙГОЛОВНІШЕ
У Києві за тиждень 10 тисяч людей захворіли на грип і ГРВІ
Власнику будинку для літніх людей, де сталась пожежа, оголосили підозру
Патрульного Олійника судитимуть за навмисне вбивство
У Кличка на боротьбу з "поборами" у садках і школах виділили 85 мільйонів
Київ шукає перевізників на 39 автобусних маршрутів
    ПУБЛІКАЦІЇ
2
Події
02.11, 12:45

25 мільйонів розбрату, або Чому голодують хворі діти, навіть коли є фінансування?

Поки хтось, за словами батьків, "бореться за ринок", а міська влада запевняє, що "проблеми немає" – заручниками ситуації стали хворі діти.
Студентство НМУ імені О.О. Богомольця: будувати університет своєї мрії власними руками
НМУ імені О.О. Богомольця - 175 років на службі нації
    КОЛОНКА АВТОРА
10.11.2016, 10:31
Дмитро Горшков

Наша справа – труба: про самоорганізацію в боротьбі з ЖЕО

У будинку протекла водопровідна труба. Сантехніки ЖЕО прийшли під вечір, відключили всю воду і ... пішли: робочий день закінчився. Наступного дня прийшли два теслярі. Подивилися і теж пішли. Приїхав "Водоканал". Воду не відкачав і ...поїхав. Жителі, що вже 2 дні були без води, намагалися достукатися у всі інстанції.
09.11.2016, 12:29
Володимир Прокопів

Київ vs приватні інтереси: що оберуть депутати Київради?

Із 1 вересня вступив в силу новий регламент роботи Київради. Одне з його головних нововведень – антикорупційна частина і, зокрема, розділ про запобігання конфлікту інтересів.
Авторизація
Для авторизації використовуйте ті самі ім'я і пароль, що і для коментування публікацій на "Українській правді".


Якщо ви новий читач, будь ласка, зареєструйтесь
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter   Вконтакте