Кабмін підкинув 60 мільйонів гривень на Маріїнський палац

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09.11.2016  12:28


Фото zabytki.in.ua

Кабінет міністрів погодив виділення  60 мільйонів гривень на проведення аварійно-відбудовних робіт у Маріїнському палаці.

Відповідне рішення було прийняте на засіданні уряду 9 листопада.

Відзначається, що кошти виділять з резервного фонду.

Як відомо, ДУС 29 вересня за результатами тендеру уклало угоду з ТОВ "Київське міжобласне спеціальне науково-реставраційне проектно-виробниче управління" на капремонт та реставрацію Маріїнського палацу. Вартість угоди склала 519,10 мільйона гривень. 

Українська правда. Київ 
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