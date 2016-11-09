Кабмін підкинув 60 мільйонів гривень на Маріїнський палац



Фото zabytki.in.ua Фото zabytki.in.ua

Кабінет міністрів погодив виділення 60 мільйонів гривень на проведення аварійно-відбудовних робіт у Маріїнському палаці.

Відповідне рішення було прийняте на засіданні уряду 9 листопада.

Відзначається, що кошти виділять з резервного фонду.

Як відомо, ДУС 29 вересня за результатами тендеру уклало угоду з ТОВ "Київське міжобласне спеціальне науково-реставраційне проектно-виробниче управління" на капремонт та реставрацію Маріїнського палацу. Вартість угоди склала 519,10 мільйона гривень.

Українська правда. Київ