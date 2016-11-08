Власник "бункера зброї": Мені підкинули пістолет Макарова



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Власник так званого "бункера зброї" під Києвом Геннадій Конєв заявляє, що під час обшуку йому підкинули пістолет та вкрали багато товарів.

Про це він сказав "Українській правда. Київ".

"От сьогодні отримав протокол обшуку, без мого підпису, бо я там не був присутній, без підпису охоронця. У цей протокол внесли пістолет Макарова, який мені не належить і якого ніколи у нас на складі не було. Нам його просто підкинули", - сказав Конєв.

Він додав, що має власну зброю, на яку є дозволи, але ніколи не мав Макарова.

"У мене є зброя. Вона зареєстрована. Нащо мені цей кримінальний Макарова? Експертиза ще не показала, але я думаю, що скажуть, що це бойовий пістолет", - сказав Конєв.

Він вбачає у цьому намір правоохоронців "реабілітуватися після гучної заяви про арсенал зброї у бункері".

"Це намір дискредитувати мене і виправдати свій обшук. Вони прийшли, заявили про зброю, але насправді нічого не знайшли. Провели операцію, яка була непродумана. І нині, щоб відбілити себе, підкинули мені пістолет", - сказав Конєв.

Він додав, що крім того не дорахувався сотень товарів з "бункера".

"Судячи з протоколу опису вилученого, у нас зникло багато товарів. Їх просто вкрали. У нас вилучили 15 ящиків, це 30 тисяч штук, холостих патронів, що навіть на відео видно, а у протоколі записано, що взяли 1 ящик. Пневматичних револьверів забрали щось близько 300 штук, а в протоколі вписали 150. Забрали гвинтівки, їх було 2000 тисячі штук. Про господарчі товари я вже мовчу", - сказав Конєв.

У прокуратурі всі ці звинувачення відкидають, і запевняють украсти чи підкинути щось не могли.

"Обшук проходив за рішенням суду, у присутності понятих, з відеофіксацією усіх дій, з дотриманням усієї процедури. Жодних муляжів не вилучали, лише предмети, які за своїми характеристиками можуть бути зброєю чи боєприпасами, або їх складовими.

Охоронець отримав копію ухвали суду про проведення обшуку, а після завершення обшуку копію протоколу з описом вилученого, про що свідчить його підпис. Жодних зауважень від нього ми не отримали", - повідомила спікер Прокуратури Києва Надія Максимець.

Вона додала, що Конєв на прохання слідчого досі не надав документів, що підтверджують походження вилучених предметів.

"Слідчий просив надати документи про походження цього майна, що у бункері. Просили надати 5 листопада, а сьогодні його викликали на допит, і він знову не надав цих документів. Минає вже 4-й день. Виходити у публічну площину – це його право, але вирішення питання щодо вилучених предметів лежить у площині співпраці зі слідством та наданні документів, чого він наразі не робить", - додала Максимець.

За словами спікера столичної Прокуратури, раніше проходили обшуки у самому магазині "Історична зброя", однак вона не уточнила, чи були обшуки у згаданому "бункері".

"Коли ми отримуємо повідомлення про зброю, ми мусимо це перевіряти. Сказати про предмети, чи є вони безпечні, чи можуть становити загрозу, без експертизи ми не можемо. Тим більше, що там було обладнання, на якому переробляли зброю. Наразі у цій справі призначено 29 експертиз. Сподіваємося, що вони закінчаться за кілька тижнів", - сказала Максимець.

Вона наголосила, що Прокуратура оприлюднить усі результати експертиз, а наразі чекає від власника "бункера" документів, які засвідчують походження усіх предметів.

Джерело "Української правди. Київ" у правоохоронних органах заяви Конєва пов’язало з тим, що нині триває апеляційний розгляд вироку суду першої інстанції у справі про продаж вогнепальної зброї.

"Вчинення повторного злочину під час розгляду справи, суворо карається відповідно до закону", - сказав співрозмовник.

Сам Конєв наголошує, що ці дві справи ніяк не пов’язані, все майно з бункера придбане у результаті торгових операцій, і на кожен предмет є дозвіл.

Як відомо, 4 листопада у прокуратурі заявили, що виявили підземну схованку з великим арсеналом зброї, боєприпасів та БТРом у передмісті Києва.

Згодом Геннадій Конєв заявив, що хованка зброї, яку викрили правоохоронці, насправді є складом макетів легального столичного інтернет-магазину "Парабеллум", де пройшла вже не одна перевірка.

Цього року Конєв уже був підсудним, але вийшов під заставу.

Зокрема, у серпні Ніжинський суд визнав Конєва винним у незаконному збуті вогнепальної зброї та призначив покарання у вигляді 5 років ув’язнення.

Однак, за даними джерела "Української правди. Київ" у прокуратурі, Конєв вніс заставу та подав апеляцію на це рішення суду.

Ірина Балачук, Українська правда. Київ