Біля Печерського суду провалився тротуар. ФОТО





На вулиці Хрещатик, 42-44 сталося просідання тротуару на площі близько 2 на 2 метри.

Про це повідомляє КП ШЕУ Шевченківського району комунальної корпорації "Київавтодор" у facebook.

Відзначається, що тротуар провалився у результаті порушень під час прокладання каналізаційної мережі до будівлі по вулиці Б.Хмельницького, 2.

Комунальники обстежили і огородили і ліквідували провал.

Відновити покриття тротуару обіцяють упродовж тижня.

"Усі роботи проводяться за рахунок винного у порушенні благоустрою", - підсумували у КП ШЕУ Шевченківського району.