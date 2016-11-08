Біля Печерського суду провалився тротуар. ФОТО

На вулиці Хрещатик, 42-44 сталося просідання тротуару на площі близько 2 на 2 метри.
Про це повідомляє КП ШЕУ Шевченківського району комунальної корпорації "Київавтодор" у facebook.
Відзначається, що тротуар провалився у результаті порушень під час прокладання каналізаційної мережі до будівлі по вулиці Б.Хмельницького, 2.
Комунальники обстежили і огородили і ліквідували провал.
Відновити покриття тротуару обіцяють упродовж тижня.
"Усі роботи проводяться за рахунок винного у порушенні благоустрою", - підсумували у КП ШЕУ Шевченківського району.
|14.11.2017, 14:56
Сергій Огородник
|13.11.2017, 11:59
Олександр Вовченко