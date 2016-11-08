Біля Печерського суду провалився тротуар. ФОТО

Версія для друку     Додати коментар -
08.11.2016  11:30


На вулиці Хрещатик, 42-44 сталося просідання тротуару на площі близько 2 на 2 метри.  

Про це повідомляє КП ШЕУ Шевченківського району комунальної корпорації "Київавтодор" у facebook.  

Відзначається, що тротуар провалився у результаті порушень під час прокладання каналізаційної мережі до будівлі по вулиці Б.Хмельницького, 2.

 

Комунальники обстежили і огородили і ліквідували провал.

Відновити покриття тротуару обіцяють упродовж тижня.

"Усі роботи проводяться за рахунок винного у порушенні благоустрою", - підсумували у КП ШЕУ Шевченківського району.
ЧИТАЙ ТАКОЖ
У центрі Києва тротуар пішов під землю. ФОТО
Коментарі - 1
grom2468 _ 08.11.2016 11:43
Царевич жива?
Відповісти | З цитатою
Подивитися всі коментарі або додати свій
    НАЙГОЛОВНІШЕ
Київводоканал відрізав дельфінарій "Немо" від каналізації
КМДА заборонила прямий проїзд з Трьохсвятительської на Грушевського. СХЕМА РУХУ
Кличко: експертизу Подільсько-Воскресенського мосту закінчать навесні
Син нардепа Молотка під час ДТП був п’яний, – Крищенко
На місці Сінного ринку зводять висотку і вже продають квартири
    ПУБЛІКАЦІЇ
2
Події
02.11, 12:45

25 мільйонів розбрату, або Чому голодують хворі діти, навіть коли є фінансування?

Поки хтось, за словами батьків, "бореться за ринок", а міська влада запевняє, що "проблеми немає" – заручниками ситуації стали хворі діти.
Студентство НМУ імені О.О. Богомольця: будувати університет своєї мрії власними руками
НМУ імені О.О. Богомольця - 175 років на службі нації
    КОЛОНКА АВТОРА
07.11.2016, 13:40
Єгор Недашківський

Мордоризація Києва: куди рухається містобудування столиці?

За 2013-2015 роки в Києві ввели в експлуатацію близько 4 мільйонів 300 тисяч метрів квадратних житла. При цьому збудували всього 4 школи. Це просто ганебна статистика.
03.11.2016, 13:32
Вадим Денисенко

Нова транспортна політика КМДА, або Назад, у майбутнє

Заступник мера Києва заявив, що Голосіївський проспект буде розширено до 8 смуг безперервного руху з підземними переходами. Асоціація велосипедистів Києва категорично проти реалізації даного проекту. Пояснимо без істерики, чому.
Авторизація
Для авторизації використовуйте ті самі ім'я і пароль, що і для коментування публікацій на "Українській правді".


Якщо ви новий читач, будь ласка, зареєструйтесь
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter   Вконтакте