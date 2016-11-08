КМДА заборонила прямий проїзд з Трьохсвятительської на Грушевського. СХЕМА РУХУ

Київська адміністрація змінила організацію руху на Європейській площі, заборонивши прямий проїзд з вулиці Трьохсвятительської на вулицю Грушевського.
Про це повідомляє Департамент транспортної інфраструктури КМДА у facebook.
"У рамках виконання розпорядження КМДА по підготовці до реорганізації руху автотранспорту на Подолі (організація пішохідної зони на Контрактовій площі та частині вулиці Сагайдачного) змінено режим роботи світлофорів на Європейській площі – закрито окрему фазу світлофорного регулювання для прямого проїзду з вулиці Трьохсвятительської на вулицю Грушевського", - йдеться в повідомленні.
Тепер з вулиці Трьохсвятительської на Європейській площі можна лише повернути направо – на вулицю Хрещатик на зелену "стрілку" світлофора.
"Для здійснення проїзду з вулиці Трьохсвятительської на вулицю Грушевського необхідно здійснити об’їзд через вулицю Костельну, далі лівий поворот на вулицю Михайлівську і лівий поворот на вулицю Хрещатик в бік Європейської площі", - відзначили в Департаменті.
Міська влада очікує, що таке рішення поліпшить проїзд з Володимирського узвозу на вулицю Хрещатик – за рахунок подовження фази зеленого сигналу світлофора.
|14.11.2017, 14:56
Сергій Огородник
|13.11.2017, 11:59
Олександр Вовченко