КМДА заборонила прямий проїзд з Трьохсвятительської на Грушевського. СХЕМА РУХУ

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08.11.2016  11:13


Фото з facebook

Київська адміністрація змінила організацію руху на Європейській площі, заборонивши прямий проїзд з вулиці Трьохсвятительської на вулицю Грушевського.

Про це повідомляє Департамент транспортної інфраструктури КМДА у facebook.

"У рамках виконання розпорядження КМДА по підготовці до реорганізації руху автотранспорту на Подолі (організація пішохідної зони на Контрактовій площі та частині вулиці Сагайдачного) змінено режим роботи світлофорів на Європейській площі – закрито окрему фазу світлофорного регулювання для прямого проїзду з вулиці Трьохсвятительської на вулицю Грушевського", - йдеться в повідомленні. 

 

Тепер з вулиці Трьохсвятительської на Європейській площі можна лише повернути направо – на вулицю Хрещатик на зелену "стрілку" світлофора.

"Для здійснення проїзду з вулиці Трьохсвятительської на вулицю Грушевського необхідно здійснити об’їзд через вулицю Костельну, далі лівий поворот на вулицю Михайлівську і лівий поворот на вулицю Хрещатик в бік Європейської площі", - відзначили в Департаменті.

Міська влада очікує, що таке рішення поліпшить проїзд з Володимирського узвозу на вулицю Хрещатик – за рахунок подовження фази зеленого сигналу світлофора.
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