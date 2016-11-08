"Кнопкодава" з Київради покарали звільненням

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08.11.2016  09:32


У Київраді за кнопкодавство покарали не депутата, чи я картка голосувала, і не депутата, чий помічник зайшов до зали засідань. А самого помічника. Фото Боядіна з facebook

Людиною, яка зайшла до сесійної зали Київради і голосувала карткою депутата, виявився помічник депутата фракції "Єдність" Костянтина Ялового В'ячеслав Боядін. Його звільнили у той же день.

Про це повідомляє прес-служба Київради.

Відзначається, що порушник голосував карткою депутата Ігоря Кісільова. Однак у фракції "Єдність" пояснили, що це не фальсифікація, а "збіг обставин". 

"Депутати, причетні до даного інциденту написали пояснювальні записки. Згідно з документами, ніхто не давав доручення помічнику голосувати замість Кісільова", - повідомили у прес-службі.

 Пояснення депутатів "Єдності". Фото з facebook Konstantin Ialovoi

Наразі депутати досліджують хронологію обставин: коли зайшов порушник, скільки пробув на робочому місці Кісільова та коли залишив сесійну залу. Звіт оприлюднять на засіданні Київради 10 листопада.

Також у депутати готують проект рішення, який обмежуватиме присутність сторонніх осіб у сесійній залі.

Планується, що заходити до сесійної зали зможуть лише депутати, представники секретаріату КМР та апарату КМДА.

Як відомо, Київрада скасувала попередні результати голосування 27 жовтня та ввечері того ж дня розглянула всі питання порядку денного повторно через "кнопкодавство". 

Депутати фракції "Об'єднання "Самопоміч" в Київраді вимагають, щоб цей факт розслідували Нацполіція та Прокуратура Києва.

Депутати наголосили, що відповідно до ст 353 Кримінального кодексу (Самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи) карається штрафом до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до 6 місяців, або обмеженням волі на строк до 3 років.

Українська правда. Київ 
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