Екс-депутату Київради спалили авто. ФОТО

Версія для друку     Додати коментар -
07.11.2016  10:19


Фото з facebook

6 листопада невідомі спалили автомобіль екс-депутата Київради Вікторії Кустової на вулиці Тургенєвській.

Про це у facebook повідомила екс-депутат міськради, активіст Олена Єскіна.

"Хто буде наступним? Спаленням моєї автівки бандити вирішили не обмежуватися. Щойно спалили автівку моєї подруги та колеги по Київраді VII скликання Вікторії Кустової, яка разом зі мною займається боротьбою з протиправними забудовами та опікується збереженням культурної спадщини, а також завжди виступає на мою підтримку!", - написала пізно ввечері 6 листопада Єскіна.

Вона відзначила, що знає, хто палить машини активістів, бо вже отримувала від "будівельної мафії" попередження.

"Це означає, що будівельна мафія (ми знаємо, хто конкретно) вирішила продовжити війну з нами й намагається таким чином нас залякати й примусити відмовитися від захисту Києва (нас попередили, що це останнє попередження і наступні кроки вже не будуть такими "мирними" й ми побачимо кров...)", - написала Єскіна.

Водночас активіст запевнила, що її погрози не зупинять.  

Як відомо, уночі 19 жовтня невідомі спалили авто Єскіної. 

6 жовтня Єскіна закликала захистити історичний будинок з ромашками на вулиці Златоустівській, 35. Однак того ж дня корпорація "Укрбуд" знесла цю будівлю заради будівництва житлового комплексу.

Після цього у КМДА повідомили, що флігель "з ромашками"  не перебував на державному обліку як пам’ятка культурної спадщини.

15 жовтня 38-річня Олена Єскіна стала дружиною спадкоємця відомої династії промисловців та меценатів, а нині мера Глухова, 62-річного Мішеля Терещенка. 

Українська правда. Київ 
powered by lun.ua
    НАЙГОЛОВНІШЕ
На Московському і Південному мостах обмежать рух
Кияни вимагають не рубати сторічну ялинку для Києва
Кличко: забудова Сінного має зупинитись до п'ятниці. Відео
Екологи: у Києві готуються забудувати Дніпровські острови
Мер Ірпеня зводить будинок у лісі поблизу Варшави – Чесно. ФОТО
    ПУБЛІКАЦІЇ
Більше про метро
21.09, 11:00

Наталка Макогон, радниця начальника метрополітену: Підземка – це потужна субкультура

Відкритість, яку обрав столичний метрополітен у комунікаціях, давно оцінили пасажири. Наталка Макогон, радниця начальника й речниця метрополітену — його "голос" у медіа. Вона поділилась тим, як говорити з пасажирами про інновації в метро, чому від "зради" до "перемоги" лише один лайк, і який приклад з її роботи вивчають на курсах як кейс комунікації держустанови.
ГПУ пояснила обшуки в депутата від "Батьківщини": Оборудки з податками
Метро-2017. Рік інновацій
    КОЛОНКА АВТОРА
14.11.2017, 14:56
Сергій Огородник

У Кличка пропонують домовитися зі скандальним забудовником на Святошині

Громаді Новобіличів поки вдається стримувати незаконне будівництво на вулиці Обухівській у Києві. Мешканці активно домагаються скасуванням документів, якими прикривається забудовник. Натомість радник міського голови пропонує домовлятися із керівником незаконної забудови.
13.11.2017, 11:59
Олександр Вовченко

Час думати українською

Якщо ще кілька років тому українськомовні кияни мирилися з панівним становищем російської мови, то зараз усе навпаки. Дедалі більше користувачів надсилають бізнесу прохання зробити українськомовні версії сайтів, проводити тренінги українською.