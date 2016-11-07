Екс-депутату Київради спалили авто. ФОТО



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6 листопада невідомі спалили автомобіль екс-депутата Київради Вікторії Кустової на вулиці Тургенєвській.

Про це у facebook повідомила екс-депутат міськради, активіст Олена Єскіна.

"Хто буде наступним? Спаленням моєї автівки бандити вирішили не обмежуватися. Щойно спалили автівку моєї подруги та колеги по Київраді VII скликання Вікторії Кустової, яка разом зі мною займається боротьбою з протиправними забудовами та опікується збереженням культурної спадщини, а також завжди виступає на мою підтримку!", - написала пізно ввечері 6 листопада Єскіна.

Вона відзначила, що знає, хто палить машини активістів, бо вже отримувала від "будівельної мафії" попередження.

"Це означає, що будівельна мафія (ми знаємо, хто конкретно) вирішила продовжити війну з нами й намагається таким чином нас залякати й примусити відмовитися від захисту Києва (нас попередили, що це останнє попередження і наступні кроки вже не будуть такими "мирними" й ми побачимо кров...)", - написала Єскіна.

Водночас активіст запевнила, що її погрози не зупинять.

Як відомо, уночі 19 жовтня невідомі спалили авто Єскіної.

6 жовтня Єскіна закликала захистити історичний будинок з ромашками на вулиці Златоустівській, 35. Однак того ж дня корпорація "Укрбуд" знесла цю будівлю заради будівництва житлового комплексу.

Після цього у КМДА повідомили, що флігель "з ромашками" не перебував на державному обліку як пам’ятка культурної спадщини.

15 жовтня 38-річня Олена Єскіна стала дружиною спадкоємця відомої династії промисловців та меценатів, а нині мера Глухова, 62-річного Мішеля Терещенка.

Українська правда. Київ