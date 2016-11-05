"Бункер зброї" під Києвом є складом товарів магазину – власник магазину



Тут і далі фото надані представником магазину Оленою Тут і далі фото надані представником магазину Оленою

Схованка зброї, яку 4 листопада викрили під Києвом правоохоронці, насправді є складом макетів легального столичного інтернет-магазину "Парабеллум", де пройшла вже не одна перевірка.

Про це "Українській правді. Київ" повідомив власник магазину Геннадій Конєв, який наразі перебуває на місці події.

Він викликав поліцію, щоб зафіксувати факт крадіжки.

"Це якийсь безпредєл. Ми викликали поліцію, щоб вони зафіксували порушення, тому що в нас покрали товари побутового вжитку. Забрали будівельний інструмент, зарядні пристрої, навіть ложки і миски украли. Ми були на місці, з адвокатом вчора 5 годин стояли під дверима, але мене так і не впустив прокурор", - розповів Конєв.

"Увірвалися, порозбивали відеокамери. Навіщо їх було розбивати? Ми би все самі показали. Завантажили все, що змогли і вивезли. У нас свідок є – охоронець, якого тримали під автоматом. Усе забрали. Протокол вилученого нам не дали, хоч ми просили у прокурора. БТР мій знов перевіряють, якому багато років, на який є всі документи", - сказав Конєв.

Як розповіла працівник магазину Олена, уся вилучена "зброя" є просто макетами і не несе жодної небезпеки.

"Усі товари у нас вже були перевірені-переперевірені, вони знають, що все деактивовано і за законом після порізки це вже не називається зброєю – це є товари народного вжитку, макети масогабаритні. На усі ці макети є документи, надані Науково-дослідним експертно-криміналістичним центром МВС, також є документи про результати попередніх обшуків", - сказала Олена.

Вона додала, що весь товар, який показали на фото правоохоронці, офіційно продається в магазині "Історична зброя" у Києві і через сайт магазину.

"На сайті на кожному фото товару видно напис "навчальна" або ММГ, на кожен товар є документ про деактивацію, виданий НДЕКЦ", - наголосила Олена.

На кожному товарі видно напис "навчальна" або ММГ

Вона додала, що їм не повідомили, що буде обшук.

"Усі камери позбивали, знищили. Замки зрізали. Цілий день все вантажили у вантажівки і вивозили. Протокол з описом вилученого товару не дали", - відзначила Олена.

Після того, як зброю "порізали", вона вже не є зброєю чи боєприпасом за законом. Після порізки – це макет. У магазині наголошують, що зібрати з кількох макетів зброю неможливо.

За її словами, у цей же час проводили обшук і в магазині.

"Тут претензій немає – все було цивілізовано, і експерт за результатами обшуку підтвердив, що весь товар відповідає товарам народного вжитку. Це той же самий товар, що і на складі вилучили", - пояснила Олена.

Вона додала, що товари з їх магазину купували навчальні центри, школи для навчання поводженню зі зброєю, любителі, телевізійники для зйомок тощо.

Як відомо, 4 листопада у прокуратурі заявили, що виявили підземну схованку з великим арсеналом зброї, боєприпасів та БТРом у передмісті Києва.

Українська правда. Київ