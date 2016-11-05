Кличко обіцяє, що взимку міські вулиці не посипатимуть хімією

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05.11.2016  09:11


Фото udmtv.ru/

Мер Києва Віталій Кличко ретельно підготувався до утримання доріг взимку і заспокоїв киян, що взимку на вулицях не будуть використовувати ніяких реагентів.

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Київ", повідомляє прес-служба політика.

"Ніяких хімічних речовин ми не використовуємо. Тільки харчова сіль, яка розмішується з піском", - сказав Кличко.

Він додав, що комунальники заготували понад 20 тисяч тонн солі та 46 тисяч тонн – піску, які зараз зберігаються на базах "Київавтодору".

"Впевнений, що зимовий сезон ми пройдемо без будь-яких форс-мажорів. Ми готові до будь-яких несподіванок і зможемо подолати складнощі, які виникатимуть зі снігом", - підкреслив Кличко. 
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