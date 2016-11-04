Прокуратура повернула міській громаді музичний театр

Прокуратура Києва заявляє, що повернула столичній громаді будівлю Музичного театру на Подолі.
Про це повідомляє сайт відомства.
"Господарський суд Києва задовольнив позов столичної прокуратури та повернув у власність територіальної громади приміщення по вулиці Межигірській, 2-А на Подолі, які безпосередньо є частиною пам’ятки архітектури місцевого значення", - йдеться в повідомленні.
Прокуратура встановила, що це майно, площею понад 700 м² та вартістю майже 8 мільйонів гривень, перейшло у власність приватного товариства без належних правових підстав.
Зокрема, відзначається, що кошти за будівлю товариство не сплатило, а право власності неправомірно оформило на підставі договору купівлі-продажу, який був розірваний у судовому порядку.
"Суд погодився з доводами прокурора щодо наявності підстав для повернення майна територіальній громаді Києва та задовольнив позовні вимоги у повному обсязі", - підсували у Прокуратурі.
|14.11.2017, 14:56
Сергій Огородник
|13.11.2017, 11:59
Олександр Вовченко