Прокуратура повернула міській громаді музичний театр

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04.11.2016  14:29


Фото з сайту Прокуратури

Прокуратура Києва заявляє, що повернула столичній громаді будівлю Музичного театру на Подолі.

Про це повідомляє сайт відомства.

"Господарський суд Києва задовольнив позов столичної прокуратури та повернув у власність територіальної громади приміщення по вулиці Межигірській, 2-А на Подолі, які безпосередньо є частиною пам’ятки архітектури місцевого значення", - йдеться в повідомленні.

Прокуратура встановила, що це майно, площею понад 700 м² та вартістю майже 8 мільйонів гривень, перейшло у власність приватного товариства без належних правових підстав.

Зокрема, відзначається, що кошти за будівлю товариство не сплатило, а право власності неправомірно оформило на підставі договору купівлі-продажу, який був розірваний у судовому порядку.

"Суд погодився з доводами прокурора щодо наявності підстав для повернення майна територіальній громаді Києва та задовольнив позовні вимоги у повному обсязі", - підсували у Прокуратурі. 
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