Під Києвом виявили бункер зі зброєю та БТРом. ФОТО

Столичні правоохоронці виявили підземну схованку з великим арсеналом зброї, боєприпасів та БТРом у передмісті Києва.
Про це повідомляє Прокуратура Києва у facebook.
Відзначається, що схованка була облаштована у підземному бункері на території дачного поселення у Бориспільському районі.
"Під час обшуку правоохоронці виявили 60 предметів зовні схожих на ракети до установок "Град", 2 предмети схожі на знаряддя до БМП (бойової машини піхоти), 4 предмети схожі на боєприпаси до ПЗРК (переносного зенітно-ракетного комплексу),
близько 200 одиниць зброї схожих на протитанкові міни, СПГ (станковий протитанковий гранатомет), РПГ (ручний протитанковий гранатомет) та бронебійні снаряди. Також у приміщенні виявлено бронетранспортер", - йдеться і повідомленні.
|Фото Прокуратури
|Фото Прокуратури
|Фото Прокуратури
Наразі обшуки тривають. Після їх завершення вилучені предмети будуть направлені на експертизу.
В рамках досудового розслідування за ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) правоохоронці встановлюють канал надходження зброї.
|03.11.2016, 13:32
Вадим Денисенко
|28.10.2016, 16:44
Вадим Ноздря