Під Києвом виявили бункер зі зброєю та БТРом. ФОТО

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04.11.2016  14:31


Фото Прокуратури

Столичні правоохоронці виявили підземну схованку з великим арсеналом зброї, боєприпасів та БТРом у передмісті Києва.

Про це повідомляє Прокуратура Києва у facebook.

Відзначається, що схованка була облаштована у підземному бункері на території дачного поселення у Бориспільському районі.

"Під час обшуку правоохоронці виявили 60 предметів зовні схожих на ракети до установок "Град", 2 предмети схожі на знаряддя до БМП (бойової машини піхоти), 4 предмети схожі на боєприпаси до ПЗРК (переносного зенітно-ракетного комплексу),

близько 200 одиниць зброї схожих на протитанкові міни, СПГ (станковий протитанковий гранатомет), РПГ (ручний протитанковий гранатомет) та бронебійні снаряди. Також у приміщенні виявлено бронетранспортер", - йдеться і повідомленні.

 Фото Прокуратури
Фото Прокуратури 
Фото Прокуратури 

Наразі обшуки тривають. Після їх завершення вилучені предмети будуть направлені на експертизу.

В рамках досудового розслідування за ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) правоохоронці встановлюють канал надходження зброї.
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