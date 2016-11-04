Під Києвом виявили бункер зі зброєю та БТРом. ФОТО



Фото Прокуратури Фото Прокуратури

Столичні правоохоронці виявили підземну схованку з великим арсеналом зброї, боєприпасів та БТРом у передмісті Києва.

Про це повідомляє Прокуратура Києва у facebook.

Відзначається, що схованка була облаштована у підземному бункері на території дачного поселення у Бориспільському районі.

"Під час обшуку правоохоронці виявили 60 предметів зовні схожих на ракети до установок "Град", 2 предмети схожі на знаряддя до БМП (бойової машини піхоти), 4 предмети схожі на боєприпаси до ПЗРК (переносного зенітно-ракетного комплексу),

близько 200 одиниць зброї схожих на протитанкові міни, СПГ (станковий протитанковий гранатомет), РПГ (ручний протитанковий гранатомет) та бронебійні снаряди. Також у приміщенні виявлено бронетранспортер", - йдеться і повідомленні.

Фото Прокуратури

Фото Прокуратури

Фото Прокуратури

Наразі обшуки тривають. Після їх завершення вилучені предмети будуть направлені на експертизу.

В рамках досудового розслідування за ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) правоохоронці встановлюють канал надходження зброї.