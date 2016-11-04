Невідомий влаштував стрілянину в ресторані: двоє поранених



Фото times.cv.ua Фото times.cv.ua

Невідомий влаштував стрілянину і поранив двох жінок у ресторані на Печерську увечері 3 листопада.

Про це повідомляє сайт Головного управління Нацполіції Києва.

За словами очевидців, близько 21:20 у ресторан зайшов чоловік зі зброєю.

"Висловлюючись нецензурною лайкою, він здійснив кілька неприцільних пострілів та зник із місця події на автомобілі", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок інциденту дві відвідувачки закладу отримали тілесні ушкодження. У однієї потерпілої – непроникаюче поранення руки, в іншої – травма ноги.

Відзначається, що з заявами до поліції вони не зверталися.

У вчиненні правопорушення правоохоронці підозрюють місцевого мешканця, 1985 року народження.

Наразі проводять всі необхідні заходи для його затримання.

Подія кваліфікована як хуліганство, відповідно до ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України.