Невідомий влаштував стрілянину в ресторані: двоє поранених

Невідомий влаштував стрілянину і поранив двох жінок у ресторані на Печерську увечері 3 листопада.
Про це повідомляє сайт Головного управління Нацполіції Києва.
За словами очевидців, близько 21:20 у ресторан зайшов чоловік зі зброєю.
"Висловлюючись нецензурною лайкою, він здійснив кілька неприцільних пострілів та зник із місця події на автомобілі", - йдеться в повідомленні.
Внаслідок інциденту дві відвідувачки закладу отримали тілесні ушкодження. У однієї потерпілої – непроникаюче поранення руки, в іншої – травма ноги.
Відзначається, що з заявами до поліції вони не зверталися.
У вчиненні правопорушення правоохоронці підозрюють місцевого мешканця, 1985 року народження.
Наразі проводять всі необхідні заходи для його затримання.
Подія кваліфікована як хуліганство, відповідно до ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України.
|14.11.2017, 14:56
Сергій Огородник
|13.11.2017, 11:59
Олександр Вовченко