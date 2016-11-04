На місці пам’ятника Леніну встановлять нову інсталяцію

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04.11.2016  08:30


Фото calvertjournal.com

7 листопада на бульварі Тараса Шевченка на місці поваленого пам’ятника Леніну презентують інсталяцію іранського митця Махмуда Бакші "Безкінечне святкування".   

Про це повідомляє фонд "золяція" у facebook.

"Інсталяція "Безкінечне святкування" Махмуда Бакші є іронічним коментарем стороннього спостерігача до історичного моменту, в якому наразі перебуває Україна", - йдеться в повідомленні.

Художник розробив цей проект як спробу візуально сформулювати історичний вибір, зроблений українцями, коли вони прибрали пам'ятник Леніну зі свого місця.

"Для інсталяції Бакші вибрав три кольори світлофора, щоб за допомогою червоного (силует Леніна) продемонструвати неможливість повернутися до минулого. Зелений (Діва Марія) і жовтий (поп-співачка Мадонна), в свою чергу, демонструють можливі напрямки руху вперед", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що інсталяцію встановлять у рамках проекту "Суспільна угода", присвяченого проблемі взаємодії суспільства з пам’ятними об’єктами.  

Відкриття об’єкту відбудеться о 18:00 7 листопада. Подивитися його можна буде до 21 листопада.

"7 листопада офіційно більше не святкується в Україні, і "Безкінечне святкування" Бакші стає символом звільнення від тягаря минулого й актом не-святкування", - відзначають у фонді "Ізоляція".  

8 листопада о 19:00 у креативній спільноті Izone (вулиця Набережно-Лугова, 8) відбудеться дискусія за участі художника.

Як відомо, влітку на місці поваленого пам’ятника Леніну на бульварі Шевченка стояла інсталяція "Населяючи тіні", завдяки якій столичні жителі могли відчути себе вождем пролетаріату.

Українська правда. Київ 
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