У Кличка обіцяють повернути сквер Небесної сотні

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03.11.2016  15:33


Фото misto-sad.com.ua

Міська влада поверне земельну ділянку під сквером Небесної сотні у власність громади.

Про це у facebook повідомив керівник апарату КМДА Володимир Бондаренко.

"По Скверу Небесної Сотні. Хто б і що не говорив – позиція міста з цього приводу проста, категорична і зрозуміла будь-кому: місто поверне земельну ділянку у власність громади. Іншого варіанту я не допускаю", - написав він.

Він додав, що міська влада домоглася арешту цієї землі. І буде діяти за законом, відповідно до процедури, "як би довго це не було".

"Ще 12.07.16 у судовому засіданні призначена судова експертизаПодобається це комусь чи ні – це необхідний доказ під час розгляду справи і, впевнений, він буде на користь міста", - додав Бондаренко.

Він закликав усіх учасників процесу діяти тільки відповідно до процесуального закону.

"Не тиснути на суд, не влаштовувати "зрадоістерики", не робити будь-яких інших незрозумілих кроків. Вчимо матчастину. Потім чекаємо експертизу і продовжуємо розгляд справи по суті. Місто разом з прокуратурою прикладає максимум зусиль для відновлення Закону", - підсумував Бондаренко.

Як відомо, раніше засновник скверу Євгенія Кулеба заявила, що чиновники Київської адміністрації ігнорують суди щодо повернення землі під сквером Небесної сотні на вулиці Михайлівській, 24-26.

Українська правда. Київ 
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