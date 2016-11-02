Команда Кличка ігнорує повернення скверу Небесної сотні – активіст



Фото з facebook Місто-сад Фото з facebook Місто-сад

Чиновники Київської адміністрації ігнорують суди щодо повернення землі під сквером Небесної сотні на вулиці Михайлівській, 24-26.

Про це у facebook повідомила засновник скверу Євгенія Кулеба.

"Питання Скверу Небесної сотні повністю ігнорується командою Кличка. Де честь шановних чоловіків Кличко - мер, Володимир Бондаренко,Volodymyr Prokopiv, які дивлячись мені в очі, відповідаючи на питання журналістів обіцяли робити все можливе, щоб повернути вкрадене Черновецьким громаді?", - написала Кулеба.

Вона відзначила, що на 2 останні судові засідання не з'явився жоден представник ні КМДА, ні Київради.

"Прокуратура 31.10 відкликала апеляцію на призначення суддею експертизи, що є тотально зрадою, причина якої може бути одна – підкуп прокурора", - додала засновник скверу.

Кулеба нагадала, що майже рік тому мер Києва обіцяв, що повернення землі Скверу Небесної сотні стане його справою честі, усі винні в тому, що місто не ходило в суди будуть покарані, а судовий процес та переговори з власником ділянки будуть на його особистому контролі.

"Тоді, в січні 2016, петиція про повернення Скверу громаді набрала 10 000 підписів за рекордні 3 дні, тоді Кличко видав рішуче розпорядження про створення робочої групи щодо Скверу (так і не була створена)", - обурилася Кулеба.

"Місто не ходить в суд, переговори з власником не ведуться, або свідомо затягуються. Яка відповідальність за невиконання моєї петиції?", - підсумувала засновник скверу Небесної сотні.

Як відомо, місцеві жителі в 2014 році своїми силами і за власні кошти облаштували сквер Небесної Сотні по вулиці Михайлівській, 24-26.

Кияни багаторічне звалище перетворили на доглянутий сквер. Фото з сайту misto-sad.com.ua

Проте було і рішення суду від 14 жовтня 2014 року, що залишало в силі плани забудовника з будівництва.

31 травня 2015 року мер Києва Віталій Кличко запевнив, що у сквері Небесної Сотні на вулиці Михайлівській, який облаштували власними зусиллями місцеві мешканці та волонтери, нічого не будуватимуть.

24 вересня 2015 року Київрада розірвала договір оренди земельних ділянок по вулиці Михайлівській, 24-26 з ТОВ "УКРінвестресурс" та створила сквер на цьому місці.

Тоді у Київраді запевнили, що прийняте рішення унеможливлює забудову скверу на честь Героїв Небесної сотні.

Перед виборами в інформаційному бюлетені "Кличко мер" з’явився заголовок: "Ми повернули громаді землю Скверу Небесної сотні". Однак ця заява виявилась неправдивою і була частиною передвиборчої кампанії.

Уже наприкінці січня 2016 року у КМДА повідомили, що судові розгляди по одній з ділянок під сквером Небесної сотні тривають.

"Сквер Небесної сотні розташований на двох земельних ділянках. Одна з них – у приватній власності, друга знаходилася в оренді. Київрада, як я і обіцяв, розірвала договір оренди, і одна з двох ділянок землі повернулася у власність громади Києва", – наголосив тоді Кличко.

Він обіцяв, що міська влада докладає правових зусиль, щоб відстояти право киян та повернути землю у власність міста.

"Нам всім потрібно дотримуватися букви закону, і просто так землю, яка знаходиться у приватній власності, відібрати у власника не можна. Тому сьогодні тривають судові розгляди, і ми відстоюватимемо повернення ділянки у власність громади міста", – запевнив Кличко.

21 січна координатор створення Скверу Небесної сотні, керівник ГО "Місто-сад" Євгенія Кулеба створила петицію на сайті Київради з вимогою повернути землю Скверу Небесної сотні киянам. Ця ініціатива отримала рішучу підтримку мешканців.

Документ швидко набрав необхідну кількість голосів, тому вже 2 лютого цю петицію направили на розгляд профільних комісій Київради.

Наприкінці лютого Кулеба заявила, що власник земельної ділянки на вулиці Михайлівський, не полишає наміру побудувати у Сквері Небесної сотні офісний центр.

У Кличка запевнили, що громада Києва ніколи не підтримає будівництво офісів у сквері Небесної сотні, а міська влада і мер Києва будуть завжди на стороні громади.

26 квітня Господарський суд Києва заарештував ділянку по вулиці Михайлівській, 24-26, на якій розташований сквер Небесної сотні.

Українська правда. Київ