Поліція вилучила ручний гранатомет у пасажира метро

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02.11.2016  11:47


Фото поліції

Столичні правоохоронці вилучили ручний протитанковий гранатомет і патрон у 31-річного пасажира на станції метро "Деміївська".

Про це повідомляє сайт Головного управління Нацполції Києва.

Подія сталася вранці 2 листопада.

Відзначається, що працівники поліції метро помітили підозрілого чоловіка та запросили до кімнати поліції.

"Під час особистого огляду у сумці пасажира метрополітену слідчо-оперативна група виявила та вилучила ручний протитанковий гранатомет та патрон калібру 14,5 мм Правоохоронці встановили особу-зловмисника – ним виявився 31-річний житель Хмельниччини", - йдеться в повідомленні.

Фото поліції  

 

Подія належним чином зареєстрована в Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
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