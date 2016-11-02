Поліція вилучила ручний гранатомет у пасажира метро



Фото поліції Фото поліції

Столичні правоохоронці вилучили ручний протитанковий гранатомет і патрон у 31-річного пасажира на станції метро "Деміївська".

Про це повідомляє сайт Головного управління Нацполції Києва.

Подія сталася вранці 2 листопада.

Відзначається, що працівники поліції метро помітили підозрілого чоловіка та запросили до кімнати поліції.

"Під час особистого огляду у сумці пасажира метрополітену слідчо-оперативна група виявила та вилучила ручний протитанковий гранатомет та патрон калібру 14,5 мм Правоохоронці встановили особу-зловмисника – ним виявився 31-річний житель Хмельниччини", - йдеться в повідомленні.

Фото поліції

Подія належним чином зареєстрована в Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.