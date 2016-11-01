Мер Ірпеня має 7 квартир і 20 земділянок та 2 будинки



Фото з facebook Володимира Карплюка Фото з facebook Володимира Карплюка

Мер Ірпеня Володимир Карплюк має 20 земельних ділянок у Бучі та Ірпені, сім квартир у Бучі та Польщі.

Про це йдеться у його електронній декларації.

Зокрема Ірпінський голова володіє трьома ділянками у Ворзелі, п’ятнадцятьма – у Бучі – 1,4 га, та одною у Коцюбинському. Загальна площа земельних активів Карплюка близько 2 га.

Також у його власності 4 квартири в Бучі загальною площею 212 кв.м, 3 у Польщі загальною площею 182 кв. м, 2 будинки у Бучі (101,80 кв.м та 53,40 кв.м) та 3 нежитлових приміщення у Бучі загальною площею 169,3 кв.м.

Дружина мера має 9 земельних ділянок (зокрема 1,6 га – у Бучі та 2,3 га – у Нижчій Дубечні на Київщині), будинок (270 кв.м) та 7 квартир у Бучі та одну квартиру у Києві (52,60 кв.м), 5 нежитлових приміщень та 4 офіси (загальна площа 206,1 кв.м).

Карплюк володіє автомобілем KIA Ceed (2013 року випуску), мотоциклом BMW K1600 (2012 року випуску), а його дружина – ВАЗ 21099 (2005 року випуску).

Також дружина мера Ірпеня володіє 50% акцій ТОВ "Бай Кар" та 75% - у ТОВ "Піар Лайн".

Карплюк задекларував дохід за 2015 рік близько 4 мільйонів гривень (з них 75,6 тисячі гривень зарплата, 42 тисячі гривень – відсоток від банківських вкладів, 3,65 мільйона гривень – від відчуження нерухомого майна, 189 тисяч гривень – від здачі в оренду).

На банківських рахунках у мера – 222,6 тисячі гривень, 16 тисяч євро, у його дружини – 1,77 мільйона гривень.

У готівці Карплюк тримає 1,9 мільйона гривень і 350 тисяч доларів, його дружина – 500 тисяч гривень, 50 тисяч доларів і 30 тисяч євро.

Крім того, Карплюк позичив майже 10 мільйонів гривень третім особам.

Як відомо, 21 липня в помешканнях мера Бучі Анатолія Федорука, а також його соратника – мера Ірпеня Володимира Карплюка, почалися обшуки слідчих Генпрокуратури.

Також обшуки проводилися і в інших місцях, загалом на 31 об'єкті.

Правоохоронці підозрюють обох мерів у незаконній забудові лісів, їм загрожує мінімум по 6 років ув'язнення.

Генпрокурор Юрій Луценко зазначив, що мери Бучі та Ірпеня протягом 2006-2012 років незаконно відвели у власність земельні ділянки своєму оточенню і потрібним людям з Києва. Зокрема – екс-голові ВР Ігорю Калетнику дісталося 14 га лісових угідь.

16 грудня 2015 року Верховний Суд України відмовив у перегляді рішення, за яким родина Калетника має повернути державі 14,05 га лісів у Бучі. Калетник перебуває у розшуку з грудня 2014 року.

21 липня прес-секретар генерального прокурора Юрія Луценка Лариса Сарган, посилаючись на депутата від БПП Володимира Ар'єва повідомила, що мер Ірпеня втік за кордон.

У свою чергу Карплюк стверджував, що перебуває в Україні. Згодом він заявив, виїхав з країни.

Ще пізніше Карплюк в ефірі "Громадського" сказав, що перебуває у відпустці й планує найближчим часом повернутися.

10 серпня Карплюк після втечі вирішив повернутися в Приірпіння.

На початку вересня Печерський райсуд Києва наклав арешт на 890 га землі лісового фонду у місті Буча, які незаконно перевели до земель житлової та громадської забудови.

Українська правда. Київ