У трамвайному депо стався вибух: загинула машиніст

У Києві внаслідок вибуху у трамвайному депо на вулиці Павла Усенка загинула жінка, ще одна людина отримала травми.
Про це повідомляє Головне управління Нацполіції Києва.
Подія сталася 31 жовтня близько 14:11.
"Попередньо з'ясовано, що вибухнув електричний котел нагрівання. Причину надзвичайної події встановлять після проведення відповідних експертиз", - йдеться в повідомленні.
У результаті вибуху загинула 60-річна жінка-машиніст депо, ще одного працівника підприємства (59-річного чоловіка) із травмою грудної клітини доставили до лікарні.
Подія зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень про правопорушення Дніпровського управління поліції.
На місці працюють правоохоронці.
Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження.
|28.10.2016, 16:44
Вадим Ноздря