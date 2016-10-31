У трамвайному депо стався вибух: загинула машиніст

Версія для друку     Додати коментар -
31.10.2016  16:28


Депо на Усенка. Фото Wikimapia

У Києві внаслідок вибуху у трамвайному депо на вулиці Павла Усенка загинула жінка, ще одна людина отримала травми.

Про це повідомляє Головне управління Нацполіції Києва.

Подія сталася 31 жовтня близько 14:11.

"Попередньо з'ясовано, що вибухнув електричний котел нагрівання. Причину надзвичайної події встановлять після проведення відповідних експертиз", - йдеться в повідомленні.

У результаті вибуху загинула 60-річна жінка-машиніст депо, ще одного працівника підприємства (59-річного чоловіка) із травмою грудної клітини доставили до лікарні.

Подія зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень про правопорушення Дніпровського управління поліції.

На місці працюють правоохоронці.

Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження.
powered by lun.ua
    НАЙГОЛОВНІШЕ
На Московському і Південному мостах обмежать рух
Кияни вимагають не рубати сторічну ялинку для Києва
Кличко: забудова Сінного має зупинитись до п'ятниці. Відео
Екологи: у Києві готуються забудувати Дніпровські острови
Мер Ірпеня зводить будинок у лісі поблизу Варшави – Чесно. ФОТО
    ПУБЛІКАЦІЇ
Більше про метро
21.09, 11:00

Наталка Макогон, радниця начальника метрополітену: Підземка – це потужна субкультура

Відкритість, яку обрав столичний метрополітен у комунікаціях, давно оцінили пасажири. Наталка Макогон, радниця начальника й речниця метрополітену — його "голос" у медіа. Вона поділилась тим, як говорити з пасажирами про інновації в метро, чому від "зради" до "перемоги" лише один лайк, і який приклад з її роботи вивчають на курсах як кейс комунікації держустанови.
ГПУ пояснила обшуки в депутата від "Батьківщини": Оборудки з податками
Метро-2017. Рік інновацій
    КОЛОНКА АВТОРА
14.11.2017, 14:56
Сергій Огородник

У Кличка пропонують домовитися зі скандальним забудовником на Святошині

Громаді Новобіличів поки вдається стримувати незаконне будівництво на вулиці Обухівській у Києві. Мешканці активно домагаються скасуванням документів, якими прикривається забудовник. Натомість радник міського голови пропонує домовлятися із керівником незаконної забудови.
13.11.2017, 11:59
Олександр Вовченко

Час думати українською

Якщо ще кілька років тому українськомовні кияни мирилися з панівним становищем російської мови, то зараз усе навпаки. Дедалі більше користувачів надсилають бізнесу прохання зробити українськомовні версії сайтів, проводити тренінги українською.