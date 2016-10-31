У трамвайному депо стався вибух: загинула машиніст

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31.10.2016  17:28


Депо на Усенка. Фото Wikimapia

У Києві внаслідок вибуху у трамвайному депо на вулиці Павла Усенка загинула жінка, ще одна людина отримала травми.

Про це повідомляє Головне управління Нацполіції Києва.

Подія сталася 31 жовтня близько 14:11.

"Попередньо з'ясовано, що вибухнув електричний котел нагрівання. Причину надзвичайної події встановлять після проведення відповідних експертиз", - йдеться в повідомленні.

У результаті вибуху загинула 60-річна жінка-машиніст депо, ще одного працівника підприємства (59-річного чоловіка) із травмою грудної клітини доставили до лікарні.

Подія зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень про правопорушення Дніпровського управління поліції.

На місці працюють правоохоронці.

Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження.
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