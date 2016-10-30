Губернатор Київщини задекларував $315 тисяч, 3 будинки і 3 велосипеди



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Голова Київської облдержадміністрації Олександр Горган задекларував 315 тисяч доларів і 240 тисяч гривень, кілька будинків, 73 соки землі, 2 авто і 3 велосипеди.

Про це йдеться в його електронній декларації за 2015 рік.

Згідно з документом, у 2015 році дохід Горгана становив 263 тисячі 338 гривень (з них 25 тисяч 984 гривні та 15 тисяч 950 гривень заробітна плата, 221 тисяча 364 гривні – відсотки й 40 гривень – компенсація харчування за донорство крові).

Горган також володіє житловими будинками: площею 40,3 кв.м у Києві, 405,6 кв.м у Калуші Івано-Франківської області та 54,7 кв.м у с. Ковалівка Черкаської області і недобудованим гаражем у Києві.

А також земділянками: у 28,74 сотки та 25 соток у с. Ковалівка Черкаської області, 10 соток у Києві та 9,56 сотки у Калуші Івано-Франківської області.

Горган, згідно з декларацією, має Volkswagen Transporter 2010 року випуску та Mitsubishi Lancer 2006 року випуску, каяк, байдарку та три велосипеди.

Також столичний губернатор задекларував 2 наручні годинники: Carl F.Bucherer і Zenith та фотокамеру Canon.

Горган має 42 тисячі 868 доларів і 3 тисячі 894 гривні на рахунках у ПриватБанку.

Голова КОДА задекларував 100% корпоративних прав компанії "Товариство з обмеженою відповідальністю "Юридична фірма "ЮСТІНІАН"" та права ще на 25 торговельних марок або комерційних найменувань.

Дружина Горгана має у власності квартиру у 36,7 кв.м у Києві та автомобіль Subaru Forester 2004 року.

Я відомо, раніше Горган очолював Вишгородську РДА. Наприкінці жовтня президент Петро Порошенко призначив Горгана, кандидатуру якого схвалила конкурсна комісія, керівником Київської обласної державної адміністрації.

Джерело "Української правди" раніше повідомило, що Горган "є людиною" депутата від групи "Воля Народу" Ярослава Москаленка. Вишгородський район, де Горган займав посаду голови РДА, – це округ Москаленка.

Горган є вихідцем з Західної України, а саме – з Калуша Івано-Франківської області.