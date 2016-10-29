У ніч на неділю переведуть годинники

У ніч на неділю, 30 жовтня, українці зможуть поспати на годину довше – годинники переведуть на 1 годину назад.
Перехід з "літнього" на "зимовий" час відбудеться о 4 ранку, згідно з постановою Кабміну від 13 травня 1996 року № 509 "Про порядок обчислення часу на території України".
Зміна часу в Україні відбувається двічі на рік: в останню неділю березня та в останню неділю жовтня.
Як відомо, у вересні 2011 року Верховна Рада скасувала переведення годинників, зробивши літній час постійним.
Але вже у жовтні того ж року скасувала своє рішення.
Українська правда. Київ
|14.11.2017, 14:56
Сергій Огородник
|13.11.2017, 11:59
Олександр Вовченко