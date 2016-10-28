Один із входів на метро "Золоті ворота" закриють через ремонт будинку

З 8:00 29 жовтня до17:00 30 жовтня вхід/вихід зі станції метро "Золоті ворота" у напрямку вулиці Володимирської не працюватиме.
Про це повідомляє КП "Київський метрополітен" у facebook.
Такі зміни у роботі станції пов’язані з проведення робіт з реконструкції фасаду будинку по вулиці Володимирській, 42.
"Вихід на Золотоворітський проїзд працюватиме у звичайному режимі", - йдеться в повідомленні.
Також через реконструкції фасаду вихід за станції на Володимирську не працюватиме з 8:00 12 листопада до 17:00 13 листопада.
"Київський метрополітен" просить пасажирів з розумінням поставитися до тимчасових незручностей та користуватися іншим входом/виходом станції.
|28.10.2016, 16:44
Вадим Ноздря