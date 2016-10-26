У ніч на неділю переведуть годинники

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26.10.2016  10:34


Фото protime.com.ua

У ніч на неділю, 30 жовтня, українці зможуть поспати на годину довше – годинники переведуть на 1 годину назад.

Перехід з "літнього" на "зимовий" час відбудеться о 4 ранку, згідно з постановою Кабміну від 13 травня 1996 року № 509 "Про порядок обчислення часу на території України".

Зміна часу в Україні відбувається двічі на рік: в останню неділю березня та в останню неділю жовтня.

Як відомо, у вересні 2011 року Верховна Рада скасувала переведення годинників, зробивши літній час постійним.

Але вже у жовтні того ж року скасувала своє рішення.

Українська правда. Київ 
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