Заступник Кличка пропонує назвати одну з вулиць Києва ім’ям Гаврилишина

Секретар Київради Володимир Прокопів пропонує назвати одну зі столичних вулиць іменем відомого економіста, мецената та громадського діяча Богдана Гаврилишина.
Про це повідомляє прес-служба Київради.
"Вважаю для Києва буде за честь назвати одну із вулиць ім’ям геніального Богдана Гаврилишина", - сказав Прокопів.
Він відзначив, що незабаром звернеться до міського голови Віталія Кличка з відповідною пропозицією.
Після цього, відповідно до процедури, ініціативу розглянуть на засіданні Комісії з питань найменувань та в разі її позитивного рішення винесуть на громадське обговорення.
Обговорення триватиме упродовж 2-х місяців на офіційному сайті КМДА.
Після цього рішення повторно розгляне комісія Київради рекомендуватиме (або не рекомендуватиме) міському голові внести відповідне подання до Київради.
Як відомо, 24 жовтня у 90-річному віці пішов із життя видатний українсько-канадсько-швейцарський економіст, професор, благодійник і громадський діяч Богдан Дмитрович Гаврилишин.
|25.10.2016, 13:26
Христина Томіцька