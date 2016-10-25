Заступник Кличка пропонує назвати одну з вулиць Києва ім’ям Гаврилишина

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25.10.2016  17:41


Фото Дмитра Ларіна, УП

Секретар Київради Володимир Прокопів пропонує назвати одну зі столичних вулиць іменем відомого економіста, мецената та громадського діяча Богдана Гаврилишина.

Про це повідомляє прес-служба Київради.

"Вважаю для Києва буде за честь назвати одну із вулиць ім’ям геніального Богдана Гаврилишина", - сказав Прокопів.

Він відзначив, що незабаром звернеться до міського голови Віталія Кличка з відповідною пропозицією.

Після цього, відповідно до процедури, ініціативу розглянуть на засіданні Комісії з питань найменувань та в разі її позитивного рішення винесуть на громадське обговорення.

Обговорення триватиме упродовж 2-х місяців на офіційному сайті КМДА. 

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Після цього рішення повторно розгляне комісія Київради рекомендуватиме (або не рекомендуватиме) міському голові внести відповідне подання до Київради.  

Як відомо, 24 жовтня у 90-річному віці пішов із життя видатний українсько-канадсько-швейцарський економіст, професор, благодійник і громадський діяч Богдан Дмитрович Гаврилишин.
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