Заступник Кличка пропонує назвати одну з вулиць Києва ім’ям Гаврилишина



Фото Дмитра Ларіна, УП Фото Дмитра Ларіна, УП

Секретар Київради Володимир Прокопів пропонує назвати одну зі столичних вулиць іменем відомого економіста, мецената та громадського діяча Богдана Гаврилишина.

Про це повідомляє прес-служба Київради.

"Вважаю для Києва буде за честь назвати одну із вулиць ім’ям геніального Богдана Гаврилишина", - сказав Прокопів.

Він відзначив, що незабаром звернеться до міського голови Віталія Кличка з відповідною пропозицією.

Після цього, відповідно до процедури, ініціативу розглянуть на засіданні Комісії з питань найменувань та в разі її позитивного рішення винесуть на громадське обговорення.

Обговорення триватиме упродовж 2-х місяців на офіційному сайті КМДА.

Після цього рішення повторно розгляне комісія Київради рекомендуватиме (або не рекомендуватиме) міському голові внести відповідне подання до Київради.

Як відомо, 24 жовтня у 90-річному віці пішов із життя видатний українсько-канадсько-швейцарський економіст, професор, благодійник і громадський діяч Богдан Дмитрович Гаврилишин.