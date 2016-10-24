Київ витратить 150 тисяч на Новий рік біля Софії



Фото turvest.by Фото turvest.by

Київська адміністрація має намір витратити 150 тисяч гривень на організацію святкування новорічних і різдвяних свят на Софійській і Михайлівській площах.

Про це повідомляють "Українські новини" з посиланням на директора Департаменту культури КМДА Діану Попову.

"За сферою "культура" і "мистецтво" буде витрачено близько 150 тисяч гривень", - сказала вона.

Попова зазначила, що в липні 2016 року було проведено конкурс на найкращий проект організації новорічних і різдвяних свят, для реалізації якої передбачається фінансова підтримка КМДА.

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Переможцем конкурсу стало підприємство об'єднання громадян "Ініціативи столичні", президентом якого є Ігор Добруцький.

Відповідно до кошторису, КМДА планує фінансувати тільки оренду сценічного обладнання, інші витрати бере на себе організація.