Київ витратить 150 тисяч на Новий рік біля Софії

Київська адміністрація має намір витратити 150 тисяч гривень на організацію святкування новорічних і різдвяних свят на Софійській і Михайлівській площах.
Про це повідомляють "Українські новини" з посиланням на директора Департаменту культури КМДА Діану Попову.
"За сферою "культура" і "мистецтво" буде витрачено близько 150 тисяч гривень", - сказала вона.
Попова зазначила, що в липні 2016 року було проведено конкурс на найкращий проект організації новорічних і різдвяних свят, для реалізації якої передбачається фінансова підтримка КМДА.
Переможцем конкурсу стало підприємство об'єднання громадян "Ініціативи столичні", президентом якого є Ігор Добруцький.
Відповідно до кошторису, КМДА планує фінансувати тільки оренду сценічного обладнання, інші витрати бере на себе організація.
|13.10.2016, 14:08
Лев Шевченко
|10.10.2016, 12:38
Ярослава Тхоревська