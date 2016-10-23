У центрі Києва влаштують "пішохідний" експеримент: Сагайдачного перекриють. СХЕМА



Фото Eugen Khorolskiy, Flickr.com Фото Eugen Khorolskiy, Flickr.com

Столична влада розпочинає експеримент з упровадження нової транспортно-пішохідної схеми на Подолі, в рамках якого перекриють рух по вулиці Сагайдачного.

Про це "Українській правді. Київ" повідомили у Департаменті транспортної інфраструктури.

За словами директора Департаменту Сергія Майзеля, 24-25 жовтня жодних змін з організації дорожнього руху на Контрактовій площі та прилеглих вулицях не буде.

"Але до кінця тижня будуть уже підписані документи, і ми почнемо впроваджувати проект щодо зміни організації дорожнього руху по вулиці Сагайдачного і по вулиці Братській", - сказав він.

Зокрема, запровадять односторонній рух по частині вулиці Сагайдачного – від вулиці Андріївської до Поштової площі і по вулиці Братській – у напрямку від Поштової площі до Контрактової площі.

"Але ці зміни будуть не з понеділка", - додав Майзель.

Сагайдачного віддадуть пішоходам. Десь з кінця жовтня. Фото interesniy.kiev.ua

Експеримент планують проводити упродовж місяця.

"Ми подивимось, як працюватиме така організація дорожнього руху, який ми отримаємо фідбек від пішоходів, пасажирів громадського транспорту та автомобілістів. Якщо ця схема не приживеться, то ніхто її насаджати не буде. Якщо ж проект підтримають, то природно, ми його впроваджуватимемо далі", - сказав Майзель.

Як уточнив головний спеціаліст управління інженерно-транспортної інфраструктури Департаменту містобудування та архітектури і співавтор схеми Віктор Петрука, вулиця Сагайдачного буде повністю пішохідною на відрізку від Контрактової площі до вулиці Андріївської.

"А від вулиці Андріївської до Поштової буде односторонній рух", - пояснив Петрук.

Згідно зі схемою, автомобілісти, яким треба потрапити з Контрактової площі на Поштову рухатимуться по вулицях Покровській, Андріївській і по частині Сагайдачного.

Фото з сайту "Хмарочос". Клікніть, щоб збільшити

"А транспортно-пересадочний вузол буде на вулиці Спаській, де нині трамвай проходить", - додав Петрук.

Він наголосив, що перед перекриттям і новою організацією руху, будуть встановлені відповідні знаки, інформаційні вказівники про зміну руху зі схемою та нанесена тимчасова – жовтого кольору – розмітка.

"Наразі цих знаків ще немає, але все це має бути виготовлене і встановлене до кінця тижня. Тобто наразі ще тривають підготовчі роботи. Саме перекриття буде, найімовірніше, з наступного тижня – з 31 жовтня", - сказав Петрук.

Якщо експеримент буде вдалий, то після нього розпочнуть реконструкцію вулиць Покровської та Андріївської, щоб запустити там постійний рух.

"Вулиць не розширюватимуть, а лише покращать стан дорожнього покриття. На схемі оранжевими лінями зображені контури існуючого бортового каменя. Нова схема чудово вписується в існуючу схему і навіть вивільняє площу. Єдине, що у деяких місцях, на дуже вузьких поворотах буде трохи розширено дорожнє полотно", - пояснив Петрук.

Як повідомив заступник мера Ілля Сагайдак, передбачається, що водії не відчують незручностей.

"У нас є цілий проект по зміні руху на Подолі. Це є частина нашої транспортної політики, для того, щоб місто, особливо його історичну частину, зробити зручною для пішоходів. Але перекриття вулиць відбудеться тільки тоді, коли на прилеглих вулицях буде змінено рух таким чином, щоб не було проблем для водіїв", - сказав Сагайдак.

Він наголосив, що схема довго доповнювалася і вдосконалювалася.

"Нині ми проводитиме цей експеримент, щоб протестувати, наскільки нова схема, яка була прорахована на моделі, діє. Робимо це для того, щоб не розривати вулиці і потім розводити руками, що щось не працює, а попередньо провести експеримент і подивитися, як воно рухається", - підсумував Сагайдак.

Ірина Балачук, Українська правда. Київ